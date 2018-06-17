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Новый указ Лукашенко расширяет дорогу для построения IT-страны
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Как проинформировали
В частности, Устав ПВТ дополняется нормами, реализация которых будет способствовать кадровому обеспечению национальной экономики в сфере информационно-коммуникационных технологий, развитию образования и продвижению новых перспективных проектов (стартапов).
Также администрации ПВТ предоставляется право вносить в Правительство проекты нормативных актов по вопросам деятельности Парка, а Наблюдательному совету – определять критерии при выборе кандидатов в резиденты Парка, бизнес-проектов и порядок их осуществления.
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Александр Лукашенко 18 июня подписал Указ № 239 "О мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь".
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