Новый указ Лукашенко расширяет дорогу для построения IT-страны

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Как проинформировалив президентской пресс-службе, документ направлен на приведение ряда актов законодательства в соответствие с нормами Декрета Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 года № 8 "О развитии цифровой экономики".В частности, Устав ПВТ дополняется нормами, реализация которых будет способствовать кадровому обеспечению национальной экономики в сфере информационно-коммуникационных технологий, развитию образования и продвижению новых перспективных проектов (стартапов).Также администрации ПВТ предоставляется право вносить в Правительство проекты нормативных актов по вопросам деятельности Парка, а Наблюдательному совету – определять критерии при выборе кандидатов в резиденты Парка, бизнес-проектов и порядок их осуществления.