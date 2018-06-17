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Лукашенко взял курс на омоложение КГБ
Здание КГБ. Фото: Sputnik / Виктор Толочко
Генерал-майор Игорь Бусько и генерал-майор Сергей Феоктистов освобождены от должностей заместителя председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь и начальника управления КГБ Беларуси по Витебской области.
Соответствующие указы Александр Лукашенко 18 июня подписал 18 июня.
Как информирует пресс-служба белорусского президента, Бусько и Феоктистов уволены с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
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Президент Беларуси отправил на пенсию зампредседателя КГБ Беларуси и начальника управления по Витебской области.
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