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Ирак столкнулся с серьезной засухой и не может начать посев важнейших сельскохозяйственных культур

18.06.2018 19:47 — Разное | Интерфакс  
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Необычайно сильная засуха в Ираке привела к тому, что сроки начала высеивания ряда самых необходимых сельскохозяйственных культур пришлось сдвинуть из-за нехватки воды, сообщает в понедельник сайт ливанского издания "Дейли стар" со ссылкой на министерство сельского хозяйства Ирака.

Издание уточняет, что речь идет о задержках с посевами риса, кукурузы и других культур, которые нуждаются в больших объемах воды.

"План аграрных мероприятий на это лето пришлось модифицировать из-за того, что объем воды, необходимый для этих злаков, недоступен", - заявили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что это решение далось властям нелегко, и что теперь высеивание всех этих сельскохозяйственных культур нельзя будет осуществлять без разрешения министерства водных ресурсов.

"Дейли стар" напоминает, что в последние годы Ирак сталкивается с оскудением водных ресурсов двух своих основных рек - Евфрата и Тигра, причем в этом процессе играет роль, в том числе, человеческий фактор. Так, за последние годы Турция и Иран возвели ряд гидротехнических сооружений на реках, текущих в Ирак, что в итоге оказывает влияние на питание рек на иракской территории.

В частности, ранее в июне Турция ввела в строй дамбу Илису на реке Тигр, что как ожидают наблюдатели, приведет к падению уровня вод в этой реке уже на иракской территории.

В ответ власти Ирака и сельскохозяйственное сообщество страны подвергли резкой критике этот проект Турции, отмечает "Дейли стар".

 
 
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Необычайно сильная засуха в Ираке привела к тому, что сроки начала высеивания ряда самых необходимых сельскохозяйственных культур пришлось сдвинуть из-за...
 
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