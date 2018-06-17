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Moody's оценивает рост прибыли транспортных компаний мира на 4-5% в ближайший год

18.06.2018 19:15 — Разное | Интерфакс  
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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service сохранило "стабильный" прогноз для мирового транспортного сектора на фоне ожидаемого восстановления баланса спроса и предложения на этом рынке.

В пресс-релизе агентства отмечается, что совокупная прибыль компаний сектора в ближайшие 12 месяцев может вырасти на 4-5%.

"Спрос немного превысит предложение в сегменте перевозок сухих насыпных грузов, а в контейнерном сегменте спрос и предложение будут примерно равны, - говорится в сообщении Moody's. - Наряду с ожидаемым повышением органической прибыли на 4-5%, мы подтверждаем "стабильный" прогноз сектора, несмотря на избыток мощностей в танкерном сегменте".

При этом вице-президент Moody's Мария Масловски отметила, что недавно объявленные пошлины на ввоз стали и алюминия в США из ряда стран и потенциальные ответные меры представляют собой понижательные риски для мирового транспортного сектора.

 
 
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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service сохранило "стабильный" прогноз для мирового транспортного сектора на фоне ожидаемого восстановления баланса...
 
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