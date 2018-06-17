Лукашенко подписал указ о мерах по реализации IT-декрета

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ N239 "О мерах по реализации декрета президента Республики Беларусь", сообщает пресс-служба главы государства.

"Документ направлен на приведение ряда актов законодательства в соответствие с нормами декрета президента Республики Беларусь N8 от 21 декабря 2017 года "О развитии цифровой экономики", - отметили в пресс-службе.

В частности, проинформировали там, устав ПВТ дополняется нормами, реализация которых будет способствовать кадровому обеспечению национальной экономики в сфере информационно-коммуникационных технологий, развитию образования и продвижению новых перспективных проектов (стартапов).

"Также администрации ПВТ предоставляется право вносить в правительство проекты нормативных актов по вопросам деятельности Парка, а Наблюдательному совету – определять критерии при выборе кандидатов в резиденты Парка, бизнес-проектов и порядок их осуществления", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, декрет президента N8 "О развитии цифровой экономики" официально вступил в силу 28 марта 2018 года, основные положения документа - продление специального режима Парка высоких технологий (ПВТ), создание условий для внедрения в экономику технологии блокчейн.

Декрет принят "в целях развития Парка высоких технологий, инновационной сферы и построения современной цифровой экономики в Республике Беларусь".