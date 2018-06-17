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На улице Кропоткина планируют снести заводы и частные дома
Новости Беларуси. Перемены на улице Кропоткина. В этом районе снесут производственные здания и несколько частных домов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Изменения коснутся границ от улицы Богдановича до Кульман. Общая площадь территории почти 35 гектаров. Так в соответствии с проектом вместо трикотажной фабрики на Старовиленской появятся многоэтажки и детский сад, а на месте частных домов на Кропоткина – современные многоквартирные дома. Производственные объекты не исчезнут, они разместятся на окраинах города.
Сейчас проект находится на общественном обсуждении. До 12 июля все желающие могут направлять свои предложения в письменном виде в администрацию района.
Алла Санковская, первый заместитель главы администрации Советского района:
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Новости Беларуси. Перемены на улице Кропоткина. В этом районе снесут производственные здания и несколько частных домов, сообщили в программе «Столичные...
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