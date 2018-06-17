На МКАД автомобиль выехал на встречку, водители едва успевали пропускать лихача

Новости Беларуси. Один против всех. На МКАД автомобиль двигался навстречу плотному потоку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.









Видеорегистратор шокированного очевидца заснял опасные маневры. Встречные автомобили едва успевали пропускать лихача. На каком конкретно участке кольцевой произошёл инцидент и когда это было пока неизвестно.



