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На МКАД автомобиль выехал на встречку, водители едва успевали пропускать лихача
Новости Беларуси. Один против всех. На МКАД автомобиль двигался навстречу плотному потоку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Видеорегистратор шокированного очевидца заснял опасные маневры. Встречные автомобили едва успевали пропускать лихача. На каком конкретно участке кольцевой произошёл инцидент и когда это было пока неизвестно.
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Новости Беларуси. Один против всех. На МКАД автомобиль двигался навстречу плотному потоку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
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