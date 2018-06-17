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72 новостройки возведут в Минске: в каких районах будут строить?

18.06.2018 20:18 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. План перевыполнен. С начала 2018 года в столице сдали почти 30 жилых домов, а это около 4 тысяч квартир,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

72 новостройки возведут в Минске: в каких районах будут строить?

Больше всего новостроек появилось в Московском районе на проспекте Дзержинского, улицах Щорса, Алибегова и Михалово. Первомайский район прирос на 8 домов, а Центральный на 6. По два дома возвели во Фрунзенском и Партизанском, один – в Октябрьском районе столицы.

72 новостройки возведут в Минске: в каких районах будут строить?

Денис Никитин, заместитель начальника отдела жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Всего в Минске планируется ввести в эксплуатацию 72 жилых дома общей площадью 720 тысяч квадратных метров. Это порядка 12 тысяч квартир.

72 новостройки возведут в Минске: в каких районах будут строить?

Кстати, годовым лидером строительной отрасли станет Московский район: здесь планируют сдать 20 многоэтажек. Кроме того, будут строить в Заводском районе в районе улиц Шишкина – Кулешова и в Чижовке. Продолжат застраивать и Фрунзенский район в границах улиц Шаранговича – Горецкого.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. План перевыполнен. С начала 2018 года в столице сдали почти 30 жилых домов, а это около 4 тысяч квартир,  сообщили в программе «Столичные подробности»...
 
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