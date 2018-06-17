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Из-за столкновения 3 автомобилей на Долгобродской, в Минске остановились трамваи

18.06.2018 20:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. ДТП с участием 3 автомобилей временно затруднило движение транспорта на улице Долгобродская, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из-за столкновения 3 автомобилей на Долгобродской, в Минске остановились трамваи

Из-за столкновения 3 автомобилей на Долгобродской, в Минске остановились трамваи

Столкновение произошло в 15.30 из-за несоблюдения водителями дистанции. В итоге, трамваи на маршрутах №3 и №6 в направлении Серебрянки остановились. Движение возобновили через 15 минут.

 
 
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Новости Беларуси. ДТП с участием 3 автомобилей временно затруднило движение транспорта на улице Долгобродская, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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