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Из-за столкновения 3 автомобилей на Долгобродской, в Минске остановились трамваи
Новости Беларуси. ДТП с участием 3 автомобилей временно затруднило движение транспорта на улице Долгобродская, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Столкновение произошло в 15.30 из-за несоблюдения водителями дистанции. В итоге, трамваи на маршрутах №3 и №6 в направлении Серебрянки остановились. Движение возобновили через 15 минут.
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Новости Беларуси. ДТП с участием 3 автомобилей временно затруднило движение транспорта на улице Долгобродская, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
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