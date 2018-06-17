Александр Лукашенко проведёт переговоры с Владимиром Путиным 19 июня

Минск готовится принять заседание Высшего госсовета Союзного государства. Александр Лукашенко проведёт переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Как ожидается, президенты обсудят развитие двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, сотрудничество в интеграционных объединениях и на международных площадках.

Эта встреча будет проходить на благоприятном фоне. В прошлом году торговля между странами выросла на четверть и превысила 32 миллиарда долларов. Ранее главы правительств закрепили в качестве стратегической задачи достижение отметки в 40 миллиардов долларов.

Развивается сотрудничество в энергетике. Поставки нефти и газа в Беларусь идут в штатном режиме. Итоги прошлого года: 18 миллионов тонн и 19 миллиардов кубометров.

По графику реализуется крупнейший инвестиционный проект двух стран – строительство Белорусской АЭС. Запуск первого энергоблока намечен на 2019 год. Кроме того, до 2020-го «Газпром» намерен инвестировать в развитие газотранспортной системы Беларуси более двух миллиардов долларов, ещё миллиард – в увеличение мощностей подземных хранилищ газа.

Одна из ключевых тем переговоров – обеспечение равных прав граждан Беларуси и России, а также единых условий для работы предприятий и бизнеса. Сегодня об этом шла речь в Бресте на сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Кроме того, завтра Александр Лукашенко и Владимир Путин примут участие в Высшем госсовете Союзного государства. Деловая повестка включает около 10 вопросов. Президенты рассмотрят итоги торгово-экономического сотрудничества прошлого года, заслушают отчёт об исполнении бюджета 2016-го, обсудят программу согласованных действий во внешней политике. Также предстоит утвердить приоритеты развития Союзного государства до 2022 года. По итогам работы ожидается подписание пакета документов.

Минские переговоры станут для политиков уже четвёртыми за короткое время. До этого Александр Лукашенко и Владимир Путин встречались в Сочи на саммите ЕАЭС, затем в китайском Циндао на полях Шанхайской организации сотрудничества. И совсем недавно – на открытии чемпионата мира по футболу в Москве.