Самолёт Ryanair совершил экстренную посадку из-за пьяной драки на борту

Самолёт, выполнявший рейс из Дублина на Ибицу, совершил незапланированную посадку во Франции. Причина – массовая драка пассажиров, в которую были вовлечены около 20-ти человек.

Трёх мужчин, развязавших потасовку, вывели из самолёта и передали полиции.

Авиакомпания Ryanair в связи с инцидентом призвала аэропорты запретить пассажирам распивать спиртное до 10 утра. Виновники драки начали делать это около 7 часов, а вылет их рейса состоялся в 8:50 по местному времени.