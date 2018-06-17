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Самолёт Ryanair совершил экстренную посадку из-за пьяной драки на борту
Самолёт, выполнявший рейс из Дублина на Ибицу, совершил незапланированную посадку во Франции. Причина – массовая драка пассажиров, в которую были вовлечены около 20-ти человек.
Трёх мужчин, развязавших потасовку, вывели из самолёта и передали полиции.
Авиакомпания Ryanair в связи с инцидентом призвала аэропорты запретить пассажирам распивать спиртное до 10 утра. Виновники драки начали делать это около 7 часов, а вылет их рейса состоялся в 8:50 по местному времени.
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Самолёт, совершавший рейс из Дублина на Ибицу, совершил незапланированную посадку во Франции. Причина – массовая драка пассажиров, в которую были вовлечены...
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