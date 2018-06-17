С 1 июля туристы будут платить за посещение Вильнюса 1 евро в сутки

ru.delfi.lt . С 12:00 1 июля иностранные граждане должны будут заплатить налог в размере 1 евро за сутки пребывания столице Литвы. От уплаты сбора освобождаются несовершеннолетние туристы, инвалиды, а до конца 2018 года - большие туристические группы, сообщает

Туристы будут платить этот налог во время заселения в гостиницу или арендованную квартиру.

Литовские чиновники ожидают, что новый налог для туристов поможет Вильнюсу улучшить инфраструктуру и укрепить конкурентоспособность на международной арене. По предварительным подсчетам, благодаря этому сбору казна города пополнится в 2019 году на 2 млн евро.