ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 1 июля туристы будут платить за посещение Вильнюса 1 евро в сутки

18.06.2018 20:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
С 1 июля 2018 года власти Литвы введут налог для туристов, которые посещают Вильнюс. Размер туристического сбора составит 1 евро с человека в сутки; его будут взимать во время заселения в отель или арендованную квартиру.

С 12:00 1 июля иностранные граждане должны будут заплатить налог в размере 1 евро за сутки пребывания столице Литвы. От уплаты сбора освобождаются несовершеннолетние туристы, инвалиды, а до конца 2018 года - большие туристические группы, сообщает ru.delfi.lt.
 
Туристы будут платить этот налог во время заселения в гостиницу или арендованную квартиру.
 
Литовские чиновники ожидают, что новый налог для туристов поможет Вильнюсу улучшить инфраструктуру и укрепить конкурентоспособность на международной арене. По предварительным подсчетам, благодаря этому сбору казна города пополнится в 2019 году на 2 млн евро.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 июля 2018 года власти Литвы введут налог для туристов, которые посещают Вильнюс. Размер туристического сбора составит 1 евро с человека в сутки; его будут взимать...
 
Новости дня
Новости разные
 
На белорусов повесили $ 1,15 млрд «колхозных долгов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика