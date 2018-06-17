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С 1 июля туристы будут платить за посещение Вильнюса 1 евро в сутки
С 1 июля 2018 года власти Литвы введут налог для туристов, которые посещают Вильнюс. Размер туристического сбора составит 1 евро с человека в сутки; его будут взимать во время заселения в отель или арендованную квартиру.
С 12:00 1 июля иностранные граждане должны будут заплатить налог в размере 1 евро за сутки пребывания столице Литвы. От уплаты сбора освобождаются несовершеннолетние туристы, инвалиды, а до конца 2018 года - большие туристические группы, сообщает
Туристы будут платить этот налог во время заселения в гостиницу или арендованную квартиру.
Литовские чиновники ожидают, что новый налог для туристов поможет Вильнюсу улучшить инфраструктуру и укрепить конкурентоспособность на международной арене. По предварительным подсчетам, благодаря этому сбору казна города пополнится в 2019 году на 2 млн евро.
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С 1 июля 2018 года власти Литвы введут налог для туристов, которые посещают Вильнюс. Размер туристического сбора составит 1 евро с человека в сутки; его будут взимать...
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