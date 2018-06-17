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На белорусов повесили $ 1,15 млрд «колхозных долгов»

18.06.2018 20:29 — Разное | Партизан  
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Экономист Владимир Ковалкин опубликовал в своем «Facebook» выдержки из статьи, опубликованной в официальном журнале Министерства финансов Беларуси. В статье отмечается, что местным бюджетам грозит «рост долговых обязательств местных органов управления», сообщает «Белсат»

«За два последних года с целью оздоровления предприятий АПК [агропромышленный комплекс] на бюджет были переложены долги сельхозпредприятий перед банками на сумму 2,3 млрд рублей [около $ 1,15 млрд]», — говорится в журнале Министерства финансов.

Решение о переносе займов «по инициативе облисполкомов» в прошлом году принял глава Беларуси.

Что это означает?

Ранее убыточные предприятия самостоятельно погашали свои долги перед банком. Теперь же долги АПК оплачиваются облисполкомами, которые выпустили облигации местных займов. Основными средствами погашения займов должны стать средства предприятий должников (с возможностью отсрочки или рассрочки).

Согласно источнику naviny.by, регионы с высоким уровнем долговых обязательств не имеют права брать новые займы без разрешения Александра Лукашенко.

 
 
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Экономист Владимир Ковалкин опубликовал в своем «Facebook» выдержки из статьи, опубликованной в официальном журнале Министерства финансов Беларуси. В статье...
 
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