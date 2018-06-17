В Минске автомобиль службы доставки опрокинулся в трехметровый котлован

sb.by о произошедшем сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Фрунзенского РУВД Корреспондентуо произошедшем сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска Татьяна Рак:





— Водитель 1997 года рождения ехал по улице Притыцкого в направлении внутреннего кольца МКАД и поворачивал на гостевую стоянку между двумя гипермаркетами. Машина наехала на бордюрный камень и газон, после чего опрокинулась в котлован глубиной около трех метров. Водитель потерял сознание. Однако к тому моменту, когда на место происшествия приехала «скорая», вызванная очевидцами, уже пришел в себя. К счастью, он был пристегнут ремнем безопасности, что позволило избежать серьезных травм. Согласно предварительному диагнозу, у него черепно-мозговая травма легкой степени и ушибы. Сотрудникам Госавтоинспекции водитель не смог объяснить, почему так получилось.





Других участников в этом ДТП, по предварительной информации, не было. Проводится проверка.