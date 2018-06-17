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В Минске автомобиль службы доставки опрокинулся в трехметровый котлован

18.06.2018 20:21 — Разное | Партизан  
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Резонансное ДТП произошло в районе пересечения Минской кольцевой автодороги и улицы Притыцкого вечером 15 июня.

Корреспонденту sb.by о произошедшем сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска Татьяна Рак:

— Водитель 1997 года рождения ехал по улице Притыцкого в направлении внутреннего кольца МКАД и поворачивал на гостевую стоянку между двумя гипермаркетами. Машина наехала на бордюрный камень и газон, после чего опрокинулась в котлован глубиной около трех метров. Водитель потерял сознание. Однако к тому моменту, когда на место происшествия приехала «скорая», вызванная очевидцами, уже пришел в себя. К счастью, он был пристегнут ремнем безопасности, что позволило избежать серьезных травм. Согласно предварительному диагнозу, у него черепно-мозговая травма легкой степени и ушибы. Сотрудникам Госавтоинспекции водитель не смог объяснить, почему так получилось. 

Других участников в этом ДТП, по предварительной информации, не было. Проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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Резонансное ДТП произошло в районе пересечения Минской кольцевой автодороги и улицы Притыцкого вечером 15 июня.
 
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