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Экс-премьер Кыргызстана задержан по подозрению в коррупции
Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержали по подозрению в коррупции бывшего премьер-министра страны Жанторо Сатыбалдиева.
Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ. "В настоящее время Сатыбалдиев водворен в изолятор временного содержания ГКНБ", - говорится в сообщении.
Задержание произведено в рамках расследования уголовного дела по факту коррупции при проведении модернизации ТЭЦ Бишкека. В отношении Сатыбалдиева возбуждено дело по статьям "Соучастие в преступлении" и "Коррупция" Уголовного кодекса.
Расследование связанного с ТЭЦ дела началось в Кыргызстане после произошедшей там в январе нынешнего года аварии, в результате которой практически прекратилось теплоснабжение многоквартирных домов и социальных объектов. Непосредственно перед этим завершилась модернизация ТЭЦ, проведенная за $386 млн. В ходе расследования уже задержаны несколько высокопоставленных чиновников страны и депутат национального парламента.
Сатыбалдиев возглавлял правительство Кыргызстана в 2012-2014 годах.
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Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержали по подозрению в коррупции бывшего премьер-министра страны Жанторо...
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