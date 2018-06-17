Бельгия разгромила Панаму в стартовом матче чемпионата мира по футболу

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Сборная Бельгии 18 июня в Сочи разгромила команду Панамы в стартовом матче чемпионата мира по футболу в России.

Бельгия — Панама — 3:0

18 июня. Сочи. Стадион "Фишт".

Бельгия: Куртуа — Алдервейрелд, Боята, Фертонген — Менье, Де Брейне, Вицель (Шадли, 90), Карраско (М.Дембеле, 74) — Мертенс (Т.Азар, 83), Р.Лукаку, Э.Азар.

Панама: Пенедо — Мурильо, Р.Торрес, Эскобар, Дэвис — Гомес — Барсенас (Г.Торрес, 63), Купер, Годой, Хосе Родригес (Диас, 63) — Перес (Техада, 73).

Голы: 1:0 — Мертенс (47), 2:0 — Р.Лукаку (69, пас — Де Брейне), 3:0 — Р.Лукаку (75, пас — Э.Азар).

Предупреждения: Менье (14), Дэвис (18), Барсенас (45+2), Купер (49), Мурильо (51), Годой (57), Фертонген (59), Де Брейне (88).

Удары: 16-6.

Удары в створ ворот: 9-2.

Угловые: 9-3.

Владение мячом: 63%-37%.

Первый тайм дался звездной бельгийской команде нелегко. Дебютанты чемпионатов мира панамцы оказывали фаворитам упорное сопртивление и особо не давали развернуться соперникам.

Впрочем, постоянное давление принесло плоды бельгийцам уже на старте второго тайма, когда эффектный гол полунавесным ударом из угла штрафной площади за спину голкиперу забил полузащитник итальянского "Наполи" Дрис Мертенс.

После пропущенного мяча Панама не развалилась и продолжала навязывать борьбу именитому сопернику. Но лишь до тех пор, пока дубль в течение 6 минут не оформил форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, который довел рекордное число голов за сборную Бельгии до 38-ми, а счет в матче — до крупного (3:0).



Фото: Reuters

После этого у бельгийцев было еще несколько выгодных моментов, чтобы развить успех. Однако и панамцы огрызались и вполне могли "размочить" голкипера "Челси" Тибо Куртуа.

В итоге дело ограничилось тремя голами.

В 21.00 по минскому времени в Волгограде будет сыгран второй матч 1-го тура в группе "G" между сборными Тунниса и Англии.

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