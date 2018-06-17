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Александр Лукашенко подписал указ о мерах по развитию IT-декрета
Президент Беларуси подписал указ о мерах по развитию IT-декрета, то есть все законодательные акты нужно будет привести в соответствие с нормами документа.
Устав Парка высоких технологий дополнили нормами, которые направлены на развитие образования и обеспечение высококлассными специалистами IT-сферы.
В целом полномочия ПВТ расширены. Отныне его администрация сможет вносить в правительство проекты документов, связанных с деятельность ПВТ, а наблюдательный совет – определять критерии при выборе кандидатов в его резиденты.
Напомним, Декрет «О развитии цифровой экономики» подписан в конце прошлого года. Он создает беспрецедентные условия для работы IT-компаний, вводит в правовое поле блокчейн, криптовалюты и смарт-контракты.
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Президент Беларуси подписал указ о мерах по развитию IT-декрета, то есть все законодательные акты нужно будет привести в соответствие с нормами документа.
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