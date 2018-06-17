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Александр Лукашенко подписал указ о мерах по развитию IT-декрета

18.06.2018 20:52 — Разное | ОНТ  
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Президент Беларуси подписал указ о мерах по развитию IT-декрета, то есть все законодательные акты нужно будет привести в соответствие с нормами документа.

Устав Парка высоких технологий дополнили нормами, которые направлены на развитие образования и обеспечение высококлассными специалистами IT-сферы.

В целом полномочия ПВТ расширены. Отныне его администрация сможет вносить в правительство проекты документов, связанных с деятельность ПВТ, а наблюдательный совет – определять критерии при выборе кандидатов в его резиденты.

Напомним, Декрет «О развитии цифровой экономики» подписан в конце прошлого года. Он создает беспрецедентные условия для работы IT-компаний, вводит в правовое поле блокчейн, криптовалюты и смарт-контракты.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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​Президент Беларуси подписал указ о мерах по развитию IT-декрета, то есть все законодательные акты нужно будет привести в соответствие с нормами документа.
 
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