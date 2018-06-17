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«Сочный дворик» открыли в парке культуры и отдыха Бреста

18.06.2018 20:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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15 июня в Брестском городском парке Культуры и отдыха торжественно открыли один из пяти «Сочных двориков». Игровые комплексы стали подарком от бренда «Сочный» маленьким брестчанам.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56519.php

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Детские городки рассчитаны на возраст от 2-х лет. В установленных современных комплексах есть все для отдыха и развития детей: качели и горки, канат, кольца, рукоход и другие элементы.

На празднике, организованном брендом «Сочный» по случаю открытия, дети участвовали в конкурсах и спортивных соревнованиях, играли с аниматорами и танцевали. Веселил детей и взрослых Вадик Ракета. Каждый ребенок мог бесплатно нарисовать аквагрим и угоститься соком «Сочный».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56519.php

«Сочный дворик» открыли в парке культуры и отдыха Бреста

«Спасибо бренду «Сочный» за подарок к 1000-летию города Бреста. Это начало хорошего сотрудничества бизнеса и городских властей, нашего коммунального хозяйства», — сказал заместитель генерального директора КУМПП «Брестское городское ЖКХ» Сергей Жуков.

Помимо Парка культуры и отдыха, еще 4 детских площадки по проекту «Сочный дворик» уже радуют маленьких брестчан по адресам: ул. Вульковская, 122; ул. Дворникова, 83, 85; ул. Я. Купалы, 74 и ул. Советской конституции, 28.

«Идея проекта «Сочный дворик» стала продолжением и развитием темы семейных ценностей, на которых базируется бренд «Сочный». Все мы знаем, что соки — это вкусно и здорово, но нам хотелось сделать еще больше для наших маленьких потребителей. Пусть новые современные игровые комплексы от «Сочного» помогают малышам развиваться физически, находить новых друзей и просто весело проводить время. Мы обязательно продолжим проект в 2019 году и будем расширять географию установки «Сочных двориков», — рассказала бренд-менеджер торговой марки «Сочный» Алина Родионова.

 
Теги: Брест
 
 
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15 июня в Брестском городском парке Культуры и отдыха торжественно открыли один из пяти «Сочных двориков». Игровые комплексы стали подарком от бренда «Сочный»...
 
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