Сборная Англии по футболу начинает чемпионат мира с матча против Туниса. Онлайн

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Молодая сборная Англии стартует на чемпионате мира по футболу матчем против команды Туниса.

Англичане провалили несколько последних турниров, но новое поколение сборной намерено вернуть свою команду в число лидеров мирового футбола.



Reuters

Что касается Туниса, то это сборная является загадкой даже для своих соперников, но команды с севера Африки нередко удивляли на чемпионата мира.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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