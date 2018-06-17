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Сборная Англии по футболу начинает чемпионат мира с матча против Туниса. Онлайн

18.06.2018 20:50 — Разное | Tut.by  
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Молодая сборная Англии стартует на чемпионате мира по футболу матчем против команды Туниса.

Англичане провалили несколько последних турниров, но новое поколение сборной намерено вернуть свою команду в число лидеров мирового футбола.


Reuters

Что касается Туниса, то это сборная является загадкой даже для своих соперников, но команды с севера Африки нередко удивляли на чемпионата мира.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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Молодая сборная Англии стартует на чемпионате мира по футболу матчем против команды Туниса.
 
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