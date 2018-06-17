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Ветеран Великой Отечественной войны Вера Шиманская отметила ​100-летний юбилей

18.06.2018 21:06 — Разное | ОНТ  
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100-летний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной Вера Ивановна Шиманская. Войну она прошла медсестрой, но пришлось не только спасать жизни. Андрей Александров отправился к юбилярше с поздравлениями и узнал её военную историю.

В небольшой квартирке на Одинцова сегодня даже не закрывали входную дверь. Поздравить Веру Ивановну Шиманскую пришло столько людей, что всем едва хватило места. Родные, бывшие коллеги, ученики ближайших школ – все с нетерпением ждали своей очереди.

Крепкие объятия, поцелуи, тёплые слова, охапки цветов – именинница бесконечно благодарила, что её не забывают. Вмиг расцвела, даже заговорила стихами.

И в стихах Вера Ивановна не перестаёт думать о здоровье других, ведь всю войну прошла с медицинской сумкой. Молодая медсестра спасала партизан: перевязывала раны, ухаживала, кормила. Скольких спасла, уже и не помнит. Но никогда не забудет, как сама осталась жива.

Великая Отечественная война, вспоминает, началась через несколько месяцев после её свадьбы. И уже в первые дни оказались с мужем в оккупации. В 1942-м супруги ушли в партизаны. Вера Шиманская участвовала в налётах на вражеские гарнизоны, уничтожении железнодорожного полотна, сидела в засадах. Но главной боевой задачей было спасение жизней. Помогала всем. Говорит, плохих людей не бывает. Этому учит и свою семью.

После войны продолжила работать медсестрой. В 1970-х годах из Смолевичского района переехала в Минск, ещё 10 лет проработала горничной в гостинице Минского моторного завода. До 100 лет, делится секретом, дожила, потому что никогда и не на кого не держала зла. Жизнь, признаётся Вера Ивановна, была долгая. Помнит и Ленина, и Сталина, и своих боевых подруг.

Веру Ивановну не только поздравляли и благодарили, но и пообещали всегда помнить о её великих делах. Надпись «Здесь живёт ветеран Великой Отечественной войны» теперь будет висеть рядом с дверью небольшой квартирки в доме на улице Одинцова. 

 
Теги: Минск
 
 
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​100-летний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной Вера Ивановна Шиманская. Войну она прошла медсестрой, но пришлось не только спасать жизни.
 
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