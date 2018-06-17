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Поножовщина на ферме в Серягах. Обнародованы фотографии с места происшествия

18.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Поножовщина на&nbsp;ферме в&nbsp;Серягах. Обнародованы фотографии с&nbsp;места происшествия
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Вечером 17 июня в оперативно-дежурную службу Слуцкого РОВД поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что на территории животноводческой фермы в деревне Серяги Слуцкого района мужчине причинены телесные повреждения.

Ранее на kurjer.info. Пьянка в Серягах закончилась двумя ударами ножом в живот

Теперь с участием экспертов устанавливаются обстоятельства причинения телесных повреждений одному из работников животноводческой фермы

В ходе предварительной проверки установлено, что между работниками фермы (60-летним местным жителем и 34-летним жителем Слуцка) в одном из бытовых помещений фермы произошла ссора. В результате 60-летний житель Серяг не мене двух раз ударил ножом в живот 34-летнего жителя Слуцка.

При участии эксперта Слуцкого межрайонного отдела ГКСЭ с места происшествия для дальнейших исследований изъяты следы и объекты, в том числе одежда потерпевшего и предполагаемое орудие преступления — нож.УВД Миноблисполкома
Пострадавший с проникающим ножевым ранением брюшной полости госпитализирован в реанимацию Слуцкой больницы.
Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, проведение которой поручено экспертам Слуцкого межрайонного отдела. Экспертам предстоит определить характер и степень тяжести телесных повреждений, их локализацию и механизм образования.УВД Миноблисполкома
Слуцким РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

 
 
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Самое важное Поножовщина на ферме в Серягах. Обнародованы фотографии с места происшествия В Беларуси провели...
 
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