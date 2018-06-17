Поножовщина на ферме в Серягах. Обнародованы фотографии с места происшествия

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Вечером 17 июня в оперативно-дежурную службу Слуцкого РОВД поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что на территории животноводческой фермы в деревне Серяги Слуцкого района мужчине причинены телесные повреждения.
Теперь с участием экспертов устанавливаются обстоятельства причинения телесных повреждений одному из работников животноводческой фермы
В ходе предварительной проверки установлено, что между работниками фермы (60-летним местным жителем и 34-летним жителем Слуцка) в одном из бытовых помещений фермы произошла ссора. В результате 60-летний житель Серяг не мене двух раз ударил ножом в живот 34-летнего жителя Слуцка.Пострадавший с проникающим ножевым ранением брюшной полости госпитализирован в реанимацию Слуцкой больницы.Слуцким РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь.