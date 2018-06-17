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В Беларуси провели языческий обряд, чтобы вызвать дождь для сельхозпредприятия. И это сработало

18.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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В&nbsp;Беларуси провели языческий обряд, чтобы вызвать дождь для сельхозпредприятия. И&nbsp;это сработало
Во время проведения обряда. Программа «Неделя». Скриншот из сюжета телеканала
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По крайней мере так утверждается в сюжете телеканала СТВ: «Возможно, это лишь стечение обстоятельств, но спустя 10 часов после обряда над Беларусью начался тот самый долгожданный дождь».

Сюжет телеканала был посвящён засушливой погоде, из-за которой страдают посевы на огородах людей и гектарах сельхозпредприятий.

Корреспондент Александр Добриян на примере одного поля показал всю серьёзность ситуации: «Именно так выглядит самый страшный кошмар любого хлебороба. Ржаное поле в начале июня высушено в порох — в колосе ни одного зерна. А еще два месяца назад это поле казалось идеальным, и виды на урожай были серьёзными».

В частности, сообщается в сюжете, в двух районах — Житковичском и Жлобинском (Гомельская область) — зафиксировали такое опасное метеорологическое явление, как почвенная засуха. То есть там в верхнем пахотном горизонте почвенной влаги около 1 мм. Почва пустая, сухая. Наиболее сильно пострадали Светлогорский, Жлобинский, Речицкий и Петриковский районы.

«Тем временем в Ветковском районе люди готовы на всё, лишь бы пошёл дождь — рассказывается в программе. — В агрогородке Столбун только и разговоров, что о засухе: местное сельхозпредприятие уже потеряло до половины зерновых. Страдают сады и огороды самих селян.

В засуху здесь вспомнили, как поступали предки.

Этому обряду сотни лет. Принимать участие в нем могут только вдовы или чистые девушки. Так поступали их бабушки и прабабушки. Бороновать реку — это то последнее средство, когда надеяться больше не на что.

Значение слова «обряд» — это приведение чего-либо в порядок. Чего так не хватает этим летом белорусской природе.

Возможно, это лишь стечение обстоятельств, но спустя 10 часов после обряда над Беларусью начался тот самый долгожданный дождь".

Проводятся ли такие обряды без приезда телевизионщиков, в сюжете не озвучивается.

Вся передача выглядит так (CTVBY / YouTube):

 
 
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Во время проведения обряда. Программа «Неделя». Скриншот из сюжета телеканала Самое важное Поножовщина на ферме в Серягах....
 
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