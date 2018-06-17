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Велоспорт: Крис Фрум впервые в карьере выиграл «Джиро Д’ Италия»

18.06.2018 21:16 — Разное | ОНТ  
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Ранее британским спортсменам это не удавалось. Заключительный этап «Джиро» протяжённостью 115 километров прошел по дорогам Рима. Первое место занял ирландец Сэм Беннетт. Фрум закончил этап лишь на 145-ом месте, но это не помешало его итоговой победе.

Генеральную классификацию британец возглавил после того, как выиграл 19-ый этап. В прошлом сезоне Фрум был лучшим на «Тур де Франс» и «Вуэльте Испании», нынешний успех стал третьим подряд для британца на Гранд-турах.

Белорусский гонщик Василий Кириенко досрочно завершил выступление на «Джиро».

 
 
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Ранее британским спортсменам это не удавалось. Заключительный этап «Джиро» протяжённостью 115 километров прошел по дорогам Рима. Первое место занял ирландец Сэм...
 
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