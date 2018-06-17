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Велоспорт: Крис Фрум впервые в карьере выиграл «Джиро Д’ Италия»
Ранее британским спортсменам это не удавалось. Заключительный этап «Джиро» протяжённостью 115 километров прошел по дорогам Рима. Первое место занял ирландец Сэм Беннетт. Фрум закончил этап лишь на 145-ом месте, но это не помешало его итоговой победе.
Генеральную классификацию британец возглавил после того, как выиграл 19-ый этап. В прошлом сезоне Фрум был лучшим на «Тур де Франс» и «Вуэльте Испании», нынешний успех стал третьим подряд для британца на Гранд-турах.
Белорусский гонщик Василий Кириенко досрочно завершил выступление на «Джиро».
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Ранее британским спортсменам это не удавалось. Заключительный этап «Джиро» протяжённостью 115 километров прошел по дорогам Рима. Первое место занял ирландец Сэм...
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