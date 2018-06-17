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Спор кобринских предпринимателей из-за спортзала превратился в настоящую войну с отключением света и воды

18.06.2018 21:23 — Разное | ОНТ  
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Спор превратился в настоящую войну с отключением света, воды. Спортом заниматься стало небезопасно. Весь спор, казалось бы, мог бы разрешить арендодатель, ведь на его площади разгорается скандал, но именно он его и спровоцировал, сдав в аренду одно помещение дважды. А пока предприниматели разбираются, страдают посетители. Ирина Никитина разбиралась в ситуации.

Александр Чёрный недоумевает: каждый месяц он платит за аренду помещения, а вход в здание ему закрыт. На работу пробирается через пожарную дверь. Тренировки в темноте, без света, музыки и горячей воды – такие условия спортсменам создал собственник здания. От собственника такого не ожидали, потому и договор аренды подписывали на 10 лет. Сделали ремонт, купили тренажёры – планы были масштабные. Пришлось даже взять целевой кредит – деньги (почти 80 тысяч долларов) выделил Банк развития. Сумма серьёзная, впрочем, как и условия, прописанные в договоре: развиваться, создавать рабочие места, пополнять бюджет. Но об этом речи не идёт, ведь предприниматель думает, как выжить.

Александр Чёрный, предприниматель: «Арендодатель, не расторгнув со мной договор аренды, заключает договор аренды с другим предпринимателем, самоуправно ставит стену из старых поддонов и просто преследует свои интересы».

Достучаться до арендодателя, говорят, не получается. Пробовали много раз, но безрезультатно. Как оказалось, с журналистами он тоже общаться отказывается.

Все проблемы начались, объясняют работники зала, когда за стеной появился новый сосед. Дмитрий Драгун – чемпион Беларуси по классическому бодибилдингу. О своих правах на аренду он заявил жёстко и решительно: сначала ограничил вход в здание, а потом отгородил половину зала.

Дмитрий Драгун (телефонный разговор): «Вы должны знать, на каком уровне нахожусь я, а на каком уровне находятся конкуренты. Когда они станут на мой уровень развития, достижений в спорте, тогда я, может быть, с кем-то и буду разговаривать».

В спортивных достижениях чемпиона никто и не сомневался. А как же деловые качества? Но встречаться с журналистами Дмитрий отказался, зато о своих намерениях чётко дал понять в соцсетях: «Тренажёрный зал «Чемпион» будет только один, и он будет только наш. Мы рады сообщить, что скоро наш зал будет работать. 320 квадратных метров площади».

Представители райисполкома о ситуации знают, но в частные споры предпочитают не вмешиваться. Государственных тренажёрных залов в городе достаточно.

Павел Адамович, главный специалист отдела спорта Кобринского райисполкома: «Конечно, если в органы власти будут поступать обращения с просьбой урегулировать спор, то мы будем откликаться. Конечно, зал должен работать, функционировать, потому что хорошее оборудование, место. Людям нужен этот специализированный зал».

Вся проблема, говорят юристы, кроется в договорных обязательствах. Самостоятельно найти правду всем сторонам вряд ли удастся, а потому советуют обращаться в суд.

Олег Панин, адвокат: «Есть ещё какой-то договор аренды на этот же объект, что свидетельствует о нарушении гражданских прав господина Чёрного как арендатора и о злоупотреблении со стороны арендодателя».

Александр Чёрный уже обратился в суд. Заседание пройдёт не раньше июля. Пока работают в темноте, цены снизили, с постоянных посетителей денег вовсе не берут. Собираются продолжить дело, хотя и подыскивают новое помещение. 

 
 
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Весь спор, казалось бы, мог бы разрешить арендодатель, ведь на его площади разгорается скандал, но именно он его и спровоцировал, сдав в аренду одно помещение...
 
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