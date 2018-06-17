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Сборная Бельгии обыграла команду Панамы в матче группы G ЧМ-2018 в Сочи

18.06.2018 20:47 — Разное | Интерфакс  
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Футбольный матч чемпионата мира по футболу 2018 года в группе G между сборными Бельгии и Панамы на стадионе "Фишт" в Сочи завершился со счетом 3:0.

Первый гол в ворота сборной Панамы во втором тайме на 47-й минуте забил бельгиец Дрис Мертенс (Dries Mertens), а второй гол на 69-й минуте головой забил Ромелу Лукаку (Romelu Lukaku). Он же на 75-й минуте забил и третий мяч в ворота соперников.

Несмотря на запреты правоохранительных органов, болельщики смогли пронести на стадион дудки-кричалки, барабаны и шумовые инструменты.

По данным президента Панамы Хуана Карлоса Варелы, в Сочи на футбольный матч со сборной Бельгии приехали порядка 5 тыс. панамских болельщиков. В свою очередь, в администрации Сочи агентству сообщили, что более 1 тыс. болельщиков приехали в город-курорт из Бельгии.

Во время футбольного матча на стадионе "Фишт" присутствовали 43 тыс. 257 зрителей.

Встреча футбольных команд состоялась при комфортной погоде, несмотря на опасения синоптиков, которые прогнозировали в Сочи непогоду.

 
 
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Футбольный матч чемпионата мира по футболу 2018 года в группе G между сборными Бельгии и Панамы на стадионе "Фишт" в Сочи завершился со счетом 3:0. Первый гол в ворота...
 
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