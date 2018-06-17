Самолётики из пенопласта и фигуры высшего пилотажа. Лётчики показали подготовку ко Дню Независимости

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В разгаре подготовка ко Дню Независимости. В этом году Беларусь отметит главный государственный праздник в 27-й раз. Основным событием станет парад войск Минского гарнизона. Колонной по проспекту Победителей пройдут более трёх тысяч человек. Задействуют и сотни лучших образцов боевой техники. Неизменный участник парада – это 116-я красногвардейская штурмовая авиабаза. За последние полтора десятилетия лётчики не пропустили ни одного торжества. Чем будут удивлять на этот раз? Из Лиды репортаж Надежды Завиновской.

В учебном классе обсуждают последние нюансы предстоящей тренировки. И так происходит все 15 лет подготовки к парадам. Лидская 116-я гвардейская штурмовая авиабаза не пропускает ни одного торжества. Подготовку начинают ещё в конце мая. Репетируют каждый день. И всё это для того, чтобы выступить достойно и показать лучшее. В этом году пролетят над столицей в трёх фигурах: ромб, клин и пеленг.

Опытные смело садятся в машины, а молодёжь сначала отрабатывает процесс на земле (с самолётиками из пенопласта в руках). Под шум техники и писк радиолокационных установок двигаться синхронно оказывается не так легко. Слётанность, как говорят пилоты, в небе – главное условие.

Затем те же движения отрабатываются в небе. Пока лётчики осваивают отдельные элементы (по одному или в паре). Через неделю объединят машины в те самые фигуры, которые и увидят зрители. На параде лидские составят большую часть колонны белорусских самолётов – 15 из 25. Сумасшедшая скорость и всего пять метров между ними. Соблюсти дистанцию крайне сложно. К участию допустят только лучших пилотов.

Дмитрий Цалко, командир 116-й гвардейской штурмовой авиабазы: «Выполнение такого уровня демонстрационных полётов – это большая ответственность, потому что полёты выполняются над столицей на малых высотах (250 метров) на скоростях до 500 километров в час. На данный момент налёт лётного состава составляет около 30-40 часов, что позволяет выполнить задачи на параде с хорошим качеством».

Признаются, что напряжение колоссальное. Ориентируются строго по приборам – иначе собьёшься с курса, а тогда трагедии не избежать. Олег Олейник в авиации уже более 20 лет. Этот парад для него пятый. Говорит, процесс отработан до доли секунды, но волнение всё равно есть. И все мысли только о работе.

Новейшие учебно-боевые самолёты четвёртого поколения Як-130. Л-39, боевые СУ-35, МиГ-29, Ил-76 и лучшие образцы вертолётов. В этом году на параде наши лётчики представят все современные и проверенные временем модели техники, стоящей на вооружении страны.

Александр Карев, заместитель командующего ВВС и войск ПВО Беларуси: «Вот комплект наш на парад. Постараемся, чтобы было красочно, красиво, как мы всегда делаем. Будем надеяться, что не подведёт погода. Лётчики готовы, в частях практически подготовка закончена. На следующей неделе мы перебазируемся на аэродром в Мачулищах и приступим вплотную к тренировкам перед парадом».

На празднике зрители увидят салют от авиаторов на высоте в 250 метров и яркий дымовой шлейф в цветах белорусского флага. В небе над Минском вместе с нашим эшелоном пролетят и коллеги из России.

В День независимости с аэродрома в Мачулищах в небо поднимутся 40 самолётов и вертолётов. Вместе они пролетят над столицей к проспекту Победителей. Месяц тренировок и семь минут в небе – всё ради того, чтобы показать зрителям красоту и мощь белорусской авиации.

Парад в этом году обещает быть ярким. Кроме летчиков, в нём примут участие все представители войск Минского гарнизона: больше трёх тысяч человек и свыше 250 единиц боевой техники. На улицах столицы, в своих частях к празднику уже активно готовятся все военные. Нужно спешить, ведь до Дня Независимости осталось чуть больше двух недель.