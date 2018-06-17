ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самолётики из пенопласта и фигуры высшего пилотажа. Лётчики показали подготовку ко Дню Независимости

18.06.2018 21:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A
  

Все эфирные видеоматериалы в любое время доступны
на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь, это абсолютно бесплатно!

В разгаре подготовка ко Дню Независимости. В этом году Беларусь отметит главный государственный праздник в 27-й раз. Основным событием станет парад войск Минского гарнизона. Колонной по проспекту Победителей пройдут более трёх тысяч человек. Задействуют и сотни лучших образцов боевой техники. Неизменный участник парада – это 116-я красногвардейская штурмовая авиабаза. За последние полтора десятилетия лётчики не пропустили ни одного торжества. Чем будут удивлять на этот раз? Из Лиды репортаж Надежды Завиновской.

В учебном классе обсуждают последние нюансы предстоящей тренировки. И так происходит все 15 лет подготовки к парадам. Лидская 116-я гвардейская штурмовая авиабаза не пропускает ни одного торжества. Подготовку начинают ещё в конце мая. Репетируют каждый день. И всё это для того, чтобы выступить достойно и показать лучшее. В этом году пролетят над столицей в трёх фигурах: ромб, клин и пеленг.

Опытные смело садятся в машины, а молодёжь сначала отрабатывает процесс на земле (с самолётиками из пенопласта в руках). Под шум техники и писк радиолокационных установок двигаться синхронно оказывается не так легко. Слётанность, как говорят пилоты, в небе – главное условие.

Затем те же движения отрабатываются в небе. Пока лётчики осваивают отдельные элементы (по одному или в паре). Через неделю объединят машины в те самые фигуры, которые и увидят зрители. На параде лидские составят большую часть колонны белорусских самолётов – 15 из 25. Сумасшедшая скорость и всего пять метров между ними. Соблюсти дистанцию крайне сложно. К участию допустят только лучших пилотов.

Дмитрий Цалко, командир 116-й гвардейской штурмовой авиабазы: «Выполнение такого уровня демонстрационных полётов – это большая ответственность, потому что полёты выполняются над столицей на малых высотах (250 метров) на скоростях до 500 километров в час. На данный момент налёт лётного состава составляет около 30-40 часов, что позволяет выполнить задачи на параде с хорошим качеством».

Признаются, что напряжение колоссальное. Ориентируются строго по приборам – иначе собьёшься с курса, а тогда трагедии не избежать. Олег Олейник в авиации уже более 20 лет. Этот парад для него пятый. Говорит, процесс отработан до доли секунды, но волнение всё равно есть. И все мысли только о работе.

Новейшие учебно-боевые самолёты четвёртого поколения Як-130. Л-39, боевые СУ-35, МиГ-29, Ил-76 и лучшие образцы вертолётов. В этом году на параде наши лётчики представят все современные и проверенные временем модели техники, стоящей на вооружении страны.

Александр Карев, заместитель командующего ВВС и войск ПВО Беларуси: «Вот комплект наш на парад. Постараемся, чтобы было красочно, красиво, как мы всегда делаем. Будем надеяться, что не подведёт погода. Лётчики готовы, в частях практически подготовка закончена. На следующей неделе мы перебазируемся на аэродром в Мачулищах и приступим вплотную к тренировкам перед парадом».

На празднике зрители увидят салют от авиаторов на высоте в 250 метров и яркий дымовой шлейф в цветах белорусского флага. В небе над Минском вместе с нашим эшелоном пролетят и коллеги из России.

В День независимости с аэродрома в Мачулищах в небо поднимутся 40 самолётов и вертолётов. Вместе они пролетят над столицей к проспекту Победителей. Месяц тренировок и семь минут в небе – всё ради того, чтобы показать зрителям красоту и мощь белорусской авиации.

Парад в этом году обещает быть ярким. Кроме летчиков, в нём примут участие все представители войск Минского гарнизона: больше трёх тысяч человек и свыше 250 единиц боевой техники. На улицах столицы, в своих частях к празднику уже активно готовятся все военные. Нужно спешить, ведь до Дня Независимости осталось чуть больше двух недель. 

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​В разгаре подготовка ко Дню Независимости. В этом году Беларусь отметит главный государственный праздник в 27-й раз. Основным событием станет парад войск Минского...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Гродзеншчыне мужчыну распранулі дагала і прывязалі ў лесе скотчам да дрэва
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика