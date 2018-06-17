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Два абитуриента удалены с ЦТ по математике за мобильные телефоны

18.06.2018 19:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Два абитуриента удалены с ЦТ по математике за мобильные телефоны
Фото из открытых источников

«Оба удаления произошли в Гомельской области. Абитуриенты пронесли на экзамен мобильники. Теперь сдавать математику они смогут только в следующем году. С централизованного тестирования по обществоведению пришлось удалить троих. Один из них также был пойман с мобильным телефоном. А вот двое других поступающих нарушили процедуру проведения ЦТ, видимо, переговаривались», - проинформировал Юрий Миксюк.

Два абитуриента удалены с ЦТ по математике за мобильные телефоны В Минске два абитуриента удалены с ЦТ по белорусскому языку за шпаргалки

Что касается первых результатов ЦТ, точная дата их опубликования по-прежнему неизвестна. «В СМИ прозвучало, что результаты ЦТ по белорусскому языку будут объявлены уже чуть ли не завтра. Никто такого не говорил. Мы всем сообщаем, что на обработку ответов требуется 10-12 дней. Если нам удастся раньше их проверить, то удастся. Но это такая ответственность, поэтому мы все перепроверяем по несколько раз», - отметил директор РИКЗ.

Результаты централизованного тестирования можно будет узнать по смс-рассылке, если на нее подписаться, или в личном кабинете на сайте Республиканского института контроля знаний, пишет БЕЛТА.

Следующий предмет ЦТ - биология. Экзамен состоится 20 июня.

 
Теги: Минск
 
 
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С централизованного тестирования по математике за мобильные телефоны удалены два абитуриента. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля...
 
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