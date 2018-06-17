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Что было: Дефицит скандалов на ЧМ-2018/ Зарплату – строго по графику

18.06.2018 21:10 — Разное | СТВ  
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ЧМ без особых ЧП

Если вы не страстный любитель футбола и у вас нет любимой команды, за которую стоит болеть, вам трудно будет понять заядлого фаната. Нет, белорусские турниры, где на трибунах негусто, практически всегда проходят мирно: спокойный футбол – тихие болельщики. Редко когда доходит до жарких эмоций. Да и бесчисленные омоновцы всегда рады усмирить излишне впечатлительных. Другое дело – футбол настоящий, высшая планка которого – чемпионат мира. Тут в настроении людей могут происходить революции. А чем они кончаются, человечеству доподлинно известно.  

ЧМ-2018 в России, как мы знаем, собрал более двух миллионов болельщиков. Около 2 тысяч, кстати, воспользовались «безвизом» и проехали через Беларусь. И едут еще. Пересекают они границу будучи уже готовыми к духовному слиянию с огромной человеческой массой, орущей на всех языках и трубящей во все дудки. Все эти звуки и лица мы слышим и видим по вечерам в наших телевизорах. И тоже переживаем – каждый в свою меру. Позже удивляемся поведению фанатов. Оказывается, скамейки на Никольской в Москве после первого матча России (значит, от радости!) были уничтожены. В Санкт-Петербурге между болельщиками произошла банальная пьяная стычка. У дочери посла украли телефон. Таксист выписал десятикратный счет. Пьяный болельщик с забора свалился на голову сотрудника Интерпола, и того увезли в больницу… Так что пока коллегам-журналистам приходится вытаскивать «жареное» из чего можно. Ну, наш «земляк» Марадона курил на стадионе (так он же не знал, что нельзя), Робби Уильямс показал в телекамеру неприличный жест... А так без особых происшествий. И, что удивительно, при этом трезвых мало. К вашему сведению, многие страны издали для своих болельщиков брошюры – как себя вести в России. Советуют водку не мешать с пивом; не спорить с русскими, кто кого перепьет; ни в коем случае не сомневаться в победе русских в войне с Германией; похмелье лечить «супом из капусты» и т.д. Из солидарности к ближним хотелось бы верить, что рекомендации работают. Но некоторые западные издания склонны все же считать, что власти умышленно скрывают криминал. Якобы Кремль дал указание МВД и СМИ не распространяться о преступлениях во время ЧМ, чтобы создать имидж России как безопасной страны.

Ждем новостей?..

Где моя зарплата?

Приятно слышать, когда правительственные  чиновники сообщают о росте заработной платы. Нам это говорят последнее время регулярно: то на 5 процентов, то на целых 9, как в марте. Не каждый из нас замечает это в своем кошельке, а все равно приятно. Это значит, экономика Беларуси вышла из рецессии и начинает расти. Но есть вещи, которые эту благостную картину откровенно портят. И одна из них тоже связана с зарплатой. Мало того, что многим людям хвастаться нечем, так еще и выдают с задержками. Президент обращал на это внимание на отчете Правительства и Нацбанка в марте этого года. Но положение, не сказать, чтобы изменилось кардинально. В основном, конечно, проблема эта поселилась на нашей «малой родине» – в райцентрах и поселках, не говоря уже о многих деревнях. Но и в столице, как оказывается, бывают задержки. Неспроста ведь на сегодняшнее совещание в Мингорисполкоме прибыла Наталья Кочанова – глава Администрации Президента. Она сообщила, что в Минске количество предприятий, которые не выплачивают своевременно зарплату, не уменьшается. По сведениям  комитета по труду, занятости и социальной защите не выплатили заработную плату 9 организаций, из них 4 строительной отрасли, 4 – без ведомственной подчиненности, одно предприятие Минпрома. Кочанова поручила городскому руководству вопрос своевременности выплаты зарплаты взять «на жесткий контроль». При этом предупредила: «Мы приняли самые серьезные меры, предложили главе государства привлечь к ответственности ряд руководителей регионов за несвоевременную выплату. И там ситуация изменилась». Напомним, замечание объявили председателям Витебского и Могилевского облисполкомов Николаю Шерстневу и Владимиру Доманевскому. 

Однако столица тоже практикует такой метод «выбивания долгов». С начала года к административной ответственности за невыплату зарплаты в установленные сроки привлечены 109 юрлиц и 99 должностных лиц предприятий. В апреле объявлены выговоры пяти руководителям организаций, один руководитель освобожден от занимаемой должности. Поможет ли тактика кнута, сказать трудно, ведь проблема зарплаты – это не всегда проблема личности руководителя. Убыточность предприятий может быть следствием и других, более высокого уровня причин, от него не зависящих.  

Предлагаем и об этом почитать:

1. Болельщик сборной Мексики сделал предложение девушке после победы команды над Германией

2. В Вороновском районе мужчина отвёз односельчанина в лес, раздел и привязал скотчем к дереву

В.Д.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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