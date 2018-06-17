|
Денежные премии и звания лауреатов спецфонда Президента Беларуси 18 июня присудили представителям талантливой молодёжи
Новости Беларуси. Денежные премии и звания лауреатов спецфонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов 18 июня присуждены талантливым белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Распоряжением главы государства определен список, в который попали десятки фамилий. Двум студентам назначены поощрительные стипендии. Среди них победители международных и республиканских олимпиад и конкурсов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Денежные премии и звания лауреатов спецфонда Президента Беларуси 18 июня присудили представителям талантливой молодёжи
Новости Беларуси. Денежные премии и звания лауреатов спецфонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов 18 июня присуждены талантливым белорусам,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)