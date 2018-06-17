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На месте мусорного полигона «Тростенец» установят солнечные батареи
Новости Беларуси. Альтернатива свалке. На месте мусорного полигона «Тростенец» установят солнечные батареи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Полезным для столичной природы делом займется белорусско-швейцарская компания. На площадке в 5 гектаров появится почти 10 тысяч батарей.
Вячеслав Шумкин, специалист в области альтернативной энергетики:
Необычное место для размещения парка солнечных батарей вызвало у строителей некоторые сложности. После закрытия полигона в 2007 году верхний слой почвы просел на 3 метра.
Сейчас специалисты решают, как сделать площадку пригодной для строительства. «Тростенец» уже использовался как источник возобновляемой энергии – раньше здесь получали электричество из свалочного газа.
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Новости Беларуси. Альтернатива свалке. На месте мусорного полигона «Тростенец» установят солнечные батареи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ....
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