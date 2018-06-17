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В Пинске ребенок получил ожог во время операции, врача будут судить
18.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Двухлетний ребенок пострадал во время операции 21 ноября 2017 года в одном из медицинских учреждений Пинска. Врача будут судить за халатность.
Во время хирургического вмешательства врач использовал электрохирургический генератор, но не убедился, что легковоспламеняемая жидкость для обработки участка тела малыша была полностью удалена. Произошло загорание прямо на теле мальчика. Ребенок получил менее тяжкие телесные повреждения.
Прокуратура изучила уголовное дело и сочла его объективным и полным. Следователи собрали достаточно доказательств вины медицинского работника.
— Ранее примененную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения. Уголовное дело находилось в производстве Пинского межрайонного отдела Следственного комитета Беларуси, — сообщила
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Двухлетний ребенок пострадал во время операции 21 ноября 2017 года в одном из медицинских учреждений Пинска. Врача будут судить за халатность. Во время...
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