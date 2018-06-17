Бульдожек не зашёл в кафе из-за запрета на собак, смирился и остался ждать хозяйку

Французский бульдог Макс оказался очень хорошим мальчиком.



Его хозяйка с коллегой решили зайти в кафе за кофе, но псам туда вход был строго воспрещён. Бульдог принял строгие правила и остался ждать любимую хозяйку у входа.

Пёс растрогал пользователей Сети.



