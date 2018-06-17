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Бульдожек не зашёл в кафе из-за запрета на собак, смирился и остался ждать хозяйку
Французский бульдог Макс оказался очень хорошим мальчиком.
Его хозяйка с коллегой решили зайти в кафе за кофе, но псам туда вход был строго воспрещён. Бульдог принял строгие правила и остался ждать любимую хозяйку у входа.
Пёс растрогал пользователей Сети.
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Французский бульдог Макс оказался очень хорошим мальчиком.
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