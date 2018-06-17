ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жемчужина у моря. Где хорошо, недорого и безопасно отдохнуть в Украине?

18.06.2018 22:14 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Жемчужина у моря. Где хорошо, недорого и безопасно отдохнуть в Украине?
АиФ

Одно из самых популярных направлений для отдыха у белорусских туристов – побережья Азовского и Черного морей Украины.

Жемчужина у моря. Где хорошо, недорого и безопасно отдохнуть в Украине?

Однако политическая нестабильность, вспышка кори, колебания национальной валюты заставляют задуматься над тем, стоит ли отправляться на отдых в соседнюю страну.

«АиФ» поговорил с директором турагентства Korolek Travel Инной КОВАЛЕВСКОЙ и выяснил, сколько стоят путевки на популярные украинские курорты, нужна ли медицинская страховка для путешествия в Украину и какие рекомендации следует учитывать белорусским туристам при выезде в соседнюю страну.

КАК ДОБРАТЬСЯ?

– Благодаря географической близости наших стран существует большое количество способов добраться в Украину. Один из самых бюджетных вариантов – автобус. К примеру, билет из Минска в Одессу и обратно обойдется в сумму около 150 руб. На поезде по аналогичному маршруту можно добраться минимум за 230 руб., на самолете – от 455 руб.

Жемчужина у моря. Где хорошо, недорого и безопасно отдохнуть в Украине? Едем в отпуск. Что надо знать белорусам о визах

Часть туристов предпочитают добираться на личном автомобиле. Это действительно может выйти достаточно дешево, если в путь собирается большая компания.

Также можно заказать тур в агентствах. Путевка, как правило, включает в себя расходы на проезд, проживание, сопровождение гида. Виза в Украину гражданам Беларуси не нужна.

КУРОРТЫ

– Украинское побережье Черного моря характеризуется относительно чистыми и пологими пляжами. Среди белорусских туристов популярностью пользуются курорты в Одессе, Затоке (Одесская область), немного меньше – Железный Порт (Херсонская область). Положительно отзываются о курортах Азовского моря – Кирилловке, Бердянске. Однако они пока не так популярны у наших путешественников.

В Одессе преобладают песчаные пляжи, но есть и галечные. Здесь в изобилии магазины, рестораны, клубы. В городе работает единственный отель в Европе, на территории которого расположены дельфинарий, океанариум и центр дельфинотерапии.

Жемчужина у моря. Где хорошо, недорого и безопасно отдохнуть в Украине? Отдых по плану. Когда лучше брать отпуск в 2018 году?

В среднем расходы на проезд и проживание в гостинице экономкласса на 9 ночей без питания составят около $145 на человека. Следует учитывать, что Одесса – достаточно большой город, на пляжах многолюдно, что отрицательно сказывается на чистоте прибрежной территории и воды.

Огромный спрос у белорусов на Затоку, особенно у семей с маленькими детьми. Курорт характеризуется песчаными пляжами, достаточно хорошо развита инфраструктура. Несмотря на непосредственную близость к Одессе, цены на продукты и развлечения в Затоке на порядок ниже, а путевка обойдется в $140 (без питания) на человека.

Курорт Железный Порт пока менее распространен среди наших туристов, но думаю, что через несколько лет он станет хорошей альтернативой Затоке прежде всего из-за чистоты пляжей. Тур на одного в Железный Порт можно подобрать в пределах $150 (без питания).

Достаточно крупный курорт – Коблево (Николаевская область). Пляж в этом местечке песчаный, вход в море – пологий. Аквапарков, баров, ночных клубов здесь в достатке, но и цены на развлечения соответствующие. Поездка на 10 ночей в Коблево обойдется в сумму около $120 на человека (проезд и проживание, номера с удобствами, без питания).

В целом цены по отношению к прошлому сезону практически не изменились.

ЕСТЬ ЛИ ОПАСНОСТЬ?

– Основные курортные места, в которые направляются белорусские туристы, расположены достаточно далеко от той части юго-восточной Украины, где сейчас неспокойная обстановка. Поэтому с этой точки зрения отдых будет безопасным.

Жемчужина у моря. Где хорошо, недорого и безопасно отдохнуть в Украине? Какие симптомы при кори? Как не заболеть корью?

В Украине продолжают фиксироваться случаи заболевания корью. Минздрав Беларуси предупреждает о неблагополучной эпидемиологической ситуации по кори в соседней стране. Поэтому мы рекомендуем отложить поездку в Украину тем, кто находится в зоне риска, а также тем, кто не болел корью или у кого нет соответствующей прививки.

Также мы рекомендуем приобрести медицинскую страховку. Несмотря на то что экстренную помощь гражданам Беларуси в Украине окажут бесплатно, в более серьезных случаях без медстраховки можно лишиться внушительной суммы.

К белорусским туристам в Украине относятся достаточно доброжелательно. Можно без опаски разговаривать на русском языке. Однако на фоне происходящих событий в стране мы не рекомендуем вступать в дискуссии на политические темы с кем бы то ни было и не поддаваться на возможные провокации. Лучше наслаждайтесь отдыхом и общайтесь на отвлеченные темы.

Национальная валюта Украины – гривна. С собой также можно взять доллары США, евро или российские рубли, которые не составит труда обменять в местном банке. А вот белорусские рубли лучше оставить дома, курс обмена может быть невыгодным. Также практически везде можно расплатиться по банковской карте.

Жемчужина у моря. Где хорошо, недорого и безопасно отдохнуть в Украине?
Домик у моря.​ Чем вилла отличается от апартаментов и номера в отеле?
Подробнее

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одно из самых популярных направлений для отдыха у белорусских туристов – побережья Азовского и Черного морей Украины.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бульдожек не зашёл в кафе из-за запрета на собак, смирился и остался ждать хозяйку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика