Жемчужина у моря. Где хорошо, недорого и безопасно отдохнуть в Украине?

Одно из самых популярных направлений для отдыха у белорусских туристов – побережья Азовского и Черного морей Украины.

Однако политическая нестабильность, вспышка кори, колебания национальной валюты заставляют задуматься над тем, стоит ли отправляться на отдых в соседнюю страну.

«АиФ» поговорил с директором турагентства Korolek Travel Инной КОВАЛЕВСКОЙ и выяснил, сколько стоят путевки на популярные украинские курорты, нужна ли медицинская страховка для путешествия в Украину и какие рекомендации следует учитывать белорусским туристам при выезде в соседнюю страну.

КАК ДОБРАТЬСЯ?

– Благодаря географической близости наших стран существует большое количество способов добраться в Украину. Один из самых бюджетных вариантов – автобус. К примеру, билет из Минска в Одессу и обратно обойдется в сумму около 150 руб. На поезде по аналогичному маршруту можно добраться минимум за 230 руб., на самолете – от 455 руб.

Часть туристов предпочитают добираться на личном автомобиле. Это действительно может выйти достаточно дешево, если в путь собирается большая компания.

Также можно заказать тур в агентствах. Путевка, как правило, включает в себя расходы на проезд, проживание, сопровождение гида. Виза в Украину гражданам Беларуси не нужна.

КУРОРТЫ

– Украинское побережье Черного моря характеризуется относительно чистыми и пологими пляжами. Среди белорусских туристов популярностью пользуются курорты в Одессе, Затоке (Одесская область), немного меньше – Железный Порт (Херсонская область). Положительно отзываются о курортах Азовского моря – Кирилловке, Бердянске. Однако они пока не так популярны у наших путешественников.

В Одессе преобладают песчаные пляжи, но есть и галечные. Здесь в изобилии магазины, рестораны, клубы. В городе работает единственный отель в Европе, на территории которого расположены дельфинарий, океанариум и центр дельфинотерапии.

В среднем расходы на проезд и проживание в гостинице экономкласса на 9 ночей без питания составят около $145 на человека. Следует учитывать, что Одесса – достаточно большой город, на пляжах многолюдно, что отрицательно сказывается на чистоте прибрежной территории и воды.

Огромный спрос у белорусов на Затоку, особенно у семей с маленькими детьми. Курорт характеризуется песчаными пляжами, достаточно хорошо развита инфраструктура. Несмотря на непосредственную близость к Одессе, цены на продукты и развлечения в Затоке на порядок ниже, а путевка обойдется в $140 (без питания) на человека.

Курорт Железный Порт пока менее распространен среди наших туристов, но думаю, что через несколько лет он станет хорошей альтернативой Затоке прежде всего из-за чистоты пляжей. Тур на одного в Железный Порт можно подобрать в пределах $150 (без питания).

Достаточно крупный курорт – Коблево (Николаевская область). Пляж в этом местечке песчаный, вход в море – пологий. Аквапарков, баров, ночных клубов здесь в достатке, но и цены на развлечения соответствующие. Поездка на 10 ночей в Коблево обойдется в сумму около $120 на человека (проезд и проживание, номера с удобствами, без питания).

В целом цены по отношению к прошлому сезону практически не изменились.

ЕСТЬ ЛИ ОПАСНОСТЬ?

– Основные курортные места, в которые направляются белорусские туристы, расположены достаточно далеко от той части юго-восточной Украины, где сейчас неспокойная обстановка. Поэтому с этой точки зрения отдых будет безопасным. Какие симптомы при кори? Как не заболеть корью?

В Украине продолжают фиксироваться случаи заболевания корью. Минздрав Беларуси предупреждает о неблагополучной эпидемиологической ситуации по кори в соседней стране. Поэтому мы рекомендуем отложить поездку в Украину тем, кто находится в зоне риска, а также тем, кто не болел корью или у кого нет соответствующей прививки.

Также мы рекомендуем приобрести медицинскую страховку. Несмотря на то что экстренную помощь гражданам Беларуси в Украине окажут бесплатно, в более серьезных случаях без медстраховки можно лишиться внушительной суммы.

К белорусским туристам в Украине относятся достаточно доброжелательно. Можно без опаски разговаривать на русском языке. Однако на фоне происходящих событий в стране мы не рекомендуем вступать в дискуссии на политические темы с кем бы то ни было и не поддаваться на возможные провокации. Лучше наслаждайтесь отдыхом и общайтесь на отвлеченные темы.