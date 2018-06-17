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Победителям международных олимпиад присуждены денежные премии и звание лауреата спецфонда президента

18.06.2018 21:23 — Разное | Интерфакс  
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Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, в соответствии с которым принято решение о финансировании расходов специального фонда президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов в 2018 году и утверждено решение совета Фонда, сообщает пресс-служба главы государства.

"Двум студентам учреждения среднего образования назначены поощрительные стипендии Президента Республики Беларусь; денежные премии с вручением нагрудного знака лауреата фонда присуждены 41 победителю международных олимпиад; денежными премиями поощряются 59 победителей международных и республиканских олимпиад и конкурсов", - отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что принятие распоряжения президента Беларуси направлено на обеспечение адресной государственной поддержки одаренных учащихся и студентов, создание благоприятных условий для их развития.

 
 
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Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, в соответствии с которым принято решение о финансировании расходов специального фонда президента...
 
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