Победителям международных олимпиад присуждены денежные премии и звание лауреата спецфонда президента

Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, в соответствии с которым принято решение о финансировании расходов специального фонда президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов в 2018 году и утверждено решение совета Фонда, сообщает пресс-служба главы государства.

"Двум студентам учреждения среднего образования назначены поощрительные стипендии Президента Республики Беларусь; денежные премии с вручением нагрудного знака лауреата фонда присуждены 41 победителю международных олимпиад; денежными премиями поощряются 59 победителей международных и республиканских олимпиад и конкурсов", - отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что принятие распоряжения президента Беларуси направлено на обеспечение адресной государственной поддержки одаренных учащихся и студентов, создание благоприятных условий для их развития.