Ёжики в тумане: страдающих от похмелья животных спасли в Германии

В парке в Эрфурт (Центральная Германия) прохожие нашли двух чуть живых ежей.



Они лежали на детской площадке и практически не шевелились. Рядом с животными нашли брошенную бутылку алкогольного напитка. Как оказалось позже, ёжики страдали от похмелья.

Полицейские отвезли животных в зоопарк, где их приводят в нормальное состояние. После этого ёжиков планируется отпустить на свободу.