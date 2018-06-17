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Ёжики в тумане: страдающих от похмелья животных спасли в Германии
В парке в Эрфурт (Центральная Германия) прохожие нашли двух чуть живых ежей.
Они лежали на детской площадке и практически не шевелились. Рядом с животными нашли брошенную бутылку алкогольного напитка. Как оказалось позже, ёжики страдали от похмелья.
Полицейские отвезли животных в зоопарк, где их приводят в нормальное состояние. После этого ёжиков планируется отпустить на свободу.
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В парке в Эрфурт (Центральная Германия) прохожие нашли двух чуть живых ежей.
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