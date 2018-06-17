«Цветочные островки» в Бресте. Кто украшает город?

Цветы — одно из главных летних украшений улиц. Цветники и клумбы можно встретить в парках и скверах, на городских площадях, улицах и во дворах. Цветы высаживают в вазоны, цветочницы и кашпо, установленные вдоль пешеходных маршрутов и дорог.



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Не хочется повторять банальности, но, говоря о цветоводстве, нельзя не напомнить, что цветы, действительно, сопровождают нас в течение всей жизни – от рождения до смерти.

Да и как жить без цветов? В городе – на клумбах, в квартирах – на окнах и в вазах, они радуют нас, повышают настроение, добавляют ярких красок в порой унылый пейзаж и в серую, подчас, жизнь.



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Не стоит забывать и о букетах, которые мы покупаем, когда идем в гости к родным и друзьям, на концерт любимого артиста, на свадьбу. Для многих выращивание цветов становится прекрасным увлечением: кто-то разводит их на даче, удивляя соседей прекрасными розами, пионами, тюльпанами или более редкими культурами; кто-то - на окнах и стеллажах собирает коллекции комнатных растений.