Водитель мотоцикла не согласен с выводами ГАИ и следствия о причинах ДТП

10 июня 2018 года в Каменецком районе на автодороге «Высокое-Каменец» в результате ДТП с участием мотоцикла была ранена пассажирка. Выводы ГАИ - водитель не справился с управлением на закруглении дороги и допустил опрокидывание. Сам молодой человек, который был за рулём «Сузуки GRAND PRIX600W» утверждает, что была внешняя причина падения, и рассказывает свою историю, так как в комментариях его обвинили в непрофессионализме. Кроме того, возможно, найдутся очевидцы и помогут ему в данной непростой ситуации.

фото - ГАИ Брестской области

10 июня в 21.30 я ехал с девушкой на мотоцикле по ул. Интернациональная в аг. Рясна Каменецкого района Брестской области по направлению от г.Высокое к г.Каменец Каменецкого района Брестской области. Вблизи дома №4 на закруглении дороги влево мы попали в ДТП из-за пролитой на дороге скользкой маслянистой жидкости. Это выяснилось уже после падения, в результате которого моему мотоциклу причинены механические повреждения, мне многочисленные ушибы и ссадины, а у девушки перелом ноги.

11 июня я самостоятельно выяснил, кто разлил данную маслянистую жидкость (она вытекла из трактора), и кто является владельцем этого трактора. Я предоставил следователям свидетелей ДТП и свидетелей того, как трактор разлил данную жидкость.

13 июня я узнал от следователей Каменецкого района о том, что в отношении меня возбудили уголовное дело по ст.317 ч.2. УК РБ, однако хочу отметить, что 12 июня ИП Тарасюк (владелец трактора) вместе со своим работником - водителем были в Следственном комитете и водитель не отрицал, что пролил данную жидкость (КАСС).

Я ПДД не нарушал, и мой мотоцикл был полностью исправен, о чём заявили свидетели происшествия и подтвердил осмотр мотоцикла следователем и сотрудником ГАИ в день ДТП.

Почему в отношении меня возбудили уголовное дело, вместо того, чтобы привлечь к ответственности водителя трактора и его владельца (на основании ст. 318 и 321 УК РБ), выпустившего неисправный трактор на работу, мне не понятно.

Помогите установить справедливость, опубликовав статью опровержение, что я не справился с управлением в связи с наездом задним колесом на данную жидкость, в результате чего мой мотоцикл пошёл "юзом". Стаж вождения у меня 10 лет, и на мотоцикле я езжу практически ежедневно. Никто в данной ситуации не справился бы с управлением. Фотодоказательства пролитой полосы находятся в Следственном комитете г.Каменца.