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Сборная Саудовской Аравии приземлилась в Ростове на неисправном самолете

18.06.2018 23:29 — Разное | Tut.by  
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Самолет со сборной Саудовской Аравии совершил благополучную посадку в аэропорту города Ростов-на-Дону после незначительной технической неполадки лайнера. Об этом говорится на официальной странице сборной в Twitter.

У лайнера предположительно загорелся один из двигателей.


Фото: twitter.com/SaudiNT_RU

— Саудовская федерация футбола сообщает, что все члены национальной сборной находятся в безопасности после незначительной технической неисправности самолета, который приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону. Сборная на данный момент направляется к месту своего жительства, — сказано в сообщении.


На опубликованных кадрах видно, как из турбины вырывается огонь. Фото: AhmedMashaly24 / twitter

Издание The Mirror опубликовало видео, на котором видно, как у лайнера в воздухе вырывается пламя предположительно из двигателя под правым крылом. Первоначально видеозапись на своей странице опубликовал Nsports24.

На кадрах, опубликованных в Twitter сборной Саудовской Аравии, видно, что сборная летела на самолете авиакомпании «Россия». Как уточняет Mirror, это был самолет Airbus A319−100. Первым владельцем этого лайнера, по данным издания, была американская авиакомпания Frontier Airlines, затем в июле 2013 года самолет купила российская российским «Донавиа». С апреля 2016 года самолет находится в аренде у авиакомпании «Россия».

РБК направил запросы в авиакомпанию «Россия» и аэропорт Ростова-на-Дону «Платов».

В среду, 20 июня, в Ростове у сборной Саудовской Аравии матч со сборной Уругвая в рамках чемпионата мира по футболу. Свой первый матч на мундиале саудовцы уступили сборной России со счетом 0:5.

 
 
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У лайнера предположительно загорелся один из двигателей. Самолет благополучно приземлился, сообщает сборная на своей странице в Twitter.
 
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