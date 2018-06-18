БГК имени Мешкова вновь сыграет в элитной группе Лиги чемпионов, СКА опять не допустили к ЛЧ

БГК имени Мешкова в новом сезоне вновь сыграет в элитной группе Лиги чемпионов. Минский СКА в очередной раз к участию в главном еврокубке не допущен.



Фото: bgk-meshkova.com

Такое решение принял Исполком ЕГФ. Формат Лиги чемпионов остался прежним, за исключением того, что в будущем сезоне квалификационный турнир не состоится. Из команд, которые вместе со СКА подавали заявки на участие в самом престижном еврокубке, допущены «Бьеррингбро», «Монпелье», «Нант», «Веспрем», «Металург» и «Висла». Вне розыгрыша остались СКА, «Хард», «Берлин», «Маккаби», «Лайонс» и «Горенье».

Отметим, что впервые в элитном пуле сыграет украинский «Мотор».

Элитные группы «А» и «В»

ПСЖ (Франция)

Вардар (Македония)

Виве (Польша)

Пик (Венгрия)

Фленсбург (Германия)

Барселона (Испания)

Скьерн (Дания)

БГК имени Мешкова (Беларусь)

Загреб (Хорватия)

Мотор (Украина)

Кристианстад (Швеция)

Целе (Словения)

Райн Левен (Германия)

Веспрем (Венгрия)

Нант (Франция)

Монпелье (Франция)

Группы «С» и «D»

Леон (Испания)

Спортинг (Португалия)

Эльверум (Норвегия)

Бешикташ (Турция)

Тюн (Швейцария)

Чеховские Медведи (Россия)

Динамо Бухарест (Румыния)

Татран (Словакия)

Риихимяки (Финляндия)

Висла (Польша)

Бьеррингбро (Дания)

Металург (Македония)

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов пройдет 29 июня, сообщает официальный сайт ЕГФ.