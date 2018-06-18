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БГК имени Мешкова вновь сыграет в элитной группе Лиги чемпионов, СКА опять не допустили к ЛЧ
БГК имени Мешкова в новом сезоне вновь сыграет в элитной группе Лиги чемпионов. Минский СКА в очередной раз к участию в главном еврокубке не допущен.
Такое решение принял Исполком ЕГФ. Формат Лиги чемпионов остался прежним, за исключением того, что в будущем сезоне квалификационный турнир не состоится. Из команд, которые вместе со СКА подавали заявки на участие в самом престижном еврокубке, допущены «Бьеррингбро», «Монпелье», «Нант», «Веспрем», «Металург» и «Висла». Вне розыгрыша остались СКА, «Хард», «Берлин», «Маккаби», «Лайонс» и «Горенье».
Отметим, что впервые в элитном пуле сыграет украинский «Мотор».
Элитные группы «А» и «В»
ПСЖ (Франция)
Группы «С» и «D»
Леон (Испания)
Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов пройдет 29 июня, сообщает официальный
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БГК имени Мешкова в новом сезоне вновь сыграет в элитной группе Лиги чемпионов. Минский СКА в очередной раз к участию в главном еврокубке не допущен.
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