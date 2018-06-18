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Соболенко проиграла на старте теннисного турнира в Испании
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (43-й номер мирового рейтинга) потерпела поражение в одиночном разряде турнира Mallorca Open в Испании, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В 1/16 финала Арина Соболенко сегодня встречалась с бельгийкой Алисон ван Эйтванк (44) и уступила в трехсетовом поединке — 6:3, 4:6, 2:6.
Виктория Азаренко (85) в поединке 1/16 финала сыграет с сербской теннисисткой Александрой Крунич (39), которая в конце прошлой недели стала победительницей турнира в голландском Хертогенбосхе.
Еще одна белоруска Александра Саснович (51) узнает свою первую оппонентку сегодня после окончания квалификационного этапа соревнований.
Белорусские теннисистки выступают и в парном разряде.
Виктория Азаренко и россиянка Светлана Кузнецова на старте проиграли американским теннисисткам Кейтлин Кристиан / Сабрина Сантамария — 6:2, 6:3.
Арина Соболенко и россиянка Вероника Кудерметова в 1-м круге встретятся с белорусско-голландским тандемом Лидия Морозова / Лесли Керхов.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко (43-й номер мирового рейтинга) потерпела поражение в одиночном разряде турнира Mallorca Open в Испании.
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