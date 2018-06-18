У областных «Дажынак» в Ивье появится собственный гимн

Судя по строительным материалам на тротуарах города, запаху краски и явному преображению зданий, Ивье готовится к чему-то масштабному и значительному. Председатель Ивьевского райисполкома Александр Булак рассказывает, что город впервые примет такое крупное мероприятие как областные «Дажынкі», а потому гостей хочется встретить как следует. Лучшие труженики Гродненщины приедут для чествования в Ивье в ноябре 2018-го, но благоустройство города началось еще в прошлом году.ъ





Александр Иванович уточняет, что сейчас в работе находятся 125 объектов:

— Для нашего маленького района это значительные объемы. Основной упор сделан на упорядочение улично-дорожной сети, а также благоустройство объектов социальной сферы — здравоохранения, культуры, образования. Преобразятся учреждения культуры в районе. Государственное учреждение культуры «Ивьевский центр культуры и досуга» уже сияет новым цветом фасада и встречает гостей в обновленном фойе. Большая работа ведется на объектах Центральной районной больницы. Пройдемся по детским садам в Ивье — на двух объектах проведем капитальный ремонт, на остальных — текущий. Подремонтируем учреждения образования в агрогородках, завершим благоустройство Ивьевской средней школы. В прошлом году на модернизацию объекта были направлены средства займа Всемирного банка реконструкции и развития. Освоили около 600 тысяч евро — заменили полностью системы отопления, энергоснабжения, оконные и дверные блоки, сантехнику. Если тогда школа преобразилась внутри, то сейчас изменится внешне.





Появится в Ивье и современный городской стадион. На имеющемся стадионе у школы и гимназии заменят беговые дорожки, сделают трибуны для зрителей, оборудуют сектора для занятий разными видами спорта. Кроме этого зона отдыха со спортивными и игровыми площадками появится рядом с озером.

— Уверен, что набережная после реконструкции станет любимым местом у жителей и гостей города, — говорит Александр Иванович. — Спортивное оборудование будет рассчитано не только на детей, но также на взрослых и лиц с ограниченными возможностями. Так что каждый найдет, чем себя здесь занять. Кроме того, установим фонтан на озере, а вдоль берега — аллею из скульптур, которые подготовят к «Дажынкам» все районы области. Приятным подарком станет и уголок молодоженов, который появится напротив набережной у купели с родником.





Ивьевчанам вскоре станет комфортнее не только отдыхать, но и делать покупки. Мало того что ремонтируются уже имеющиеся торговые объекты, в город идет несколько крупных сетевиков. Помимо социальных объектов реконструируются жилые дома. Капитальный ремонт ведется на 12 объектах в райцентре и агрогородках. Благоустройство территорий проводят предприятия и частный сектор.

— В центре Ивья преобладают частные застройки, — рассказывает председатель Ивьевского райисполкома Александр Булак. — Жители согласились, что гостей надо принять достойно — преображают фасады жилых домов, сносят ветхие постройки. Из более чем 170 домов, которым было предписано в прошлом году навести порядок, осталось около 10 проблемных объектов. Их хозяева — люди глубокого возраста, у которых нет детей и внуков. Поэтому поможем сами. Подключим волонтеров, организации, проведем субботник. Так что город примет гостей во всей красе.

К областным «Дажынкам» Ивье удивит не только преображенным внешним видом, но и насыщенной культурной программой. Планируется пригласить лучших артистов белорусской эстрады, организовать выставку ретроавтомобилей и, возможно, прогулки на вертолете. Кроме этого впервые в истории «Дажынак» у праздника появится свой гимн. Его написал уроженец Ивьевской земли поэт и общественно-политический деятель Иван Корендо.