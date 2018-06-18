ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У областных «Дажынак» в Ивье появится собственный гимн

18.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A
Судя по строительным материалам на тротуарах города, запаху краски и явному преображению зданий, Ивье готовится к чему-то масштабному и значительному. Председатель Ивьевского райисполкома Александр Булак рассказывает, что город впервые примет такое крупное мероприятие как областные «Дажынкі», а потому гостей хочется встретить как следует. Лучшие труженики Гродненщины приедут для чествования в Ивье в ноябре 2018-го, но благоустройство города началось еще в прошлом году.ъ
 
У областных «Дажынак» в Ивье появится собственный гимн
 
Александр Иванович уточняет, что сейчас в работе находятся 125 объектов:
 
— Для нашего маленького района это значительные объемы. Основной упор сделан на упорядочение улично-дорожной сети, а также благоустройство объектов социальной сферы — здравоохранения, культуры, образования. Преобразятся учреждения культуры в районе. Государственное учреждение культуры «Ивьевский центр культуры и досуга» уже сияет новым цветом фасада и встречает гостей в обновленном фойе. Большая работа ведется на объектах Центральной районной больницы. Пройдемся по детским садам в Ивье — на двух объектах проведем капитальный ремонт, на остальных — текущий. Подремонтируем учреждения образования в агрогородках, завершим благоустройство Ивьевской средней школы. В прошлом году на модернизацию объекта были направлены средства займа Всемирного банка реконструкции и развития. Освоили около 600 тысяч евро — заменили полностью системы отопления, энергоснабжения, оконные и дверные блоки, сантехнику. Если тогда школа преобразилась внутри, то сейчас изменится внешне.
 
У областных «Дажынак» в Ивье появится собственный гимн
 
Появится в Ивье и современный городской стадион. На имеющемся стадионе у школы и гимназии заменят беговые дорожки, сделают трибуны для зрителей, оборудуют сектора для занятий разными видами спорта. Кроме этого зона отдыха со спортивными и игровыми площадками появится рядом с озером.
 
— Уверен, что набережная после реконструкции станет любимым местом у жителей и гостей города, — говорит Александр Иванович. — Спортивное оборудование будет рассчитано не только на детей, но также на взрослых и лиц с ограниченными возможностями. Так что каждый найдет, чем себя здесь занять. Кроме того, установим фонтан на озере, а вдоль берега — аллею из скульптур, которые подготовят к «Дажынкам» все районы области. Приятным подарком станет и уголок молодоженов, который появится напротив набережной у купели с родником. 
 
У областных «Дажынак» в Ивье появится собственный гимн
 
Ивьевчанам вскоре станет комфортнее не только отдыхать, но и делать покупки. Мало того что ремонтируются уже имеющиеся торговые объекты, в город идет несколько крупных сетевиков. Помимо социальных объектов реконструируются жилые дома. Капитальный ремонт ведется на 12 объектах в райцентре и агрогородках. Благоустройство территорий проводят предприятия и частный сектор.
 
 
 В центре Ивья преобладают частные застройки, — рассказывает председатель Ивьевского райисполкома Александр Булак. — Жители согласились, что гостей надо принять достойно —  преображают фасады жилых домов, сносят ветхие постройки. Из более чем 170 домов, которым было предписано в прошлом году навести порядок, осталось около 10 проблемных объектов. Их хозяева —  люди глубокого возраста, у которых нет детей и внуков. Поэтому поможем сами. Подключим волонтеров, организации, проведем субботник. Так что город примет гостей во всей красе.
 
К областным «Дажынкам» Ивье удивит не только преображенным внешним видом, но и насыщенной культурной программой. Планируется пригласить лучших артистов белорусской эстрады, организовать выставку ретроавтомобилей и, возможно, прогулки на вертолете. Кроме этого впервые в истории «Дажынак» у праздника появится свой гимн. Его написал уроженец Ивьевской земли поэт и общественно-политический деятель Иван Корендо.
 
 
Советская Белоруссия
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судя по строительным материалам на тротуарах города, запаху краски и явному преображению зданий, Ивье готовится к чему-то масштабному и значительному....
 
Новости дня
Новости разные
 
Суд восстановил на работе директора "Витьбы", которого ранее задерживали и уволили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2018
Варяг-пресс
Ивьевский край
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика