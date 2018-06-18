Москвичке спилили балкон из-за ЧМ по футболу



Фото: Алексей Меринов





Балкон до «ремонта»





Место спиленного балкона

В квартире москвички, живущей в элитном доме на Ленинском проспекте, из-за Чемпионата мира по футболу спилили балкон. Причем без предупреждения — вернувшись домой, дама и соседи просто его не обнаружила. Подрядчик объяснил, что должен был закончить реставрационное работы до мундиаля, но не успел, и решили «не портить праздник» гостям столицы видом строительных лесов.Ради футбольного Чемпионата мира приходится жертвовать многим. Минутами сна, часами тишины. Кому-то в дни матчей приходится добираться домой окольными путями. А кому-то пришлось отдать на благо мундиаля собственный... балкон.Балконы дома 37 на Ленинском проспекте, архитектурного ансамбля на площади Гагарина, образующего так называемые юго-западные ворота города, пошли под нож аккурат накануне мирового первенства.Объект культурного наследия лишился части своего экстерьера по вполне банальной для нашей страны причине. Подрядчик не успел отреставрировать фасад до ЧМ-2018, поэтому, дабы не расстраивать иностранных гостей видами строительных лесов, решил их просто спилить. Не предупредив владельцев.Представьте себе: приходите вы, уставший, домой с работы, переобуваетесь в мягкие тапочки, наливаете кофе, выходите насладиться пейзажами на балкон... и шагаете в пустоту с пятого этажа.Такая трагедия вполне могла произойти наяву, с вполне реальной жительницей Ленинского проспекта Еленой Андреевой. На протяжении года ее родная «сталинка» (знаменитый дом с башенкой на площади Гагарина) подвергалась всевозможным ремонтам, и, хоть работы всегда шли в переменным успехом, такого подвоха Елена никак не могла ожидать., — рассказывает москвичка. —Но, услышав сильный грохот, я решила все же уточнить в управляющей компании, что именно рабочие делают. Там мне ответили, что идет реконструкция балкона, так как он в аварийном состоянии. Обещали положить новую плиточку и оставить в покое.Но, к моему ужасу, уже на следующий день мой балкон попросту спилили. Хотя никаких уведомлений, документов или хотя бы объявлений на подъезде не было!Как рассказали «МК» в подрядной организации, красивый старинный балкон на три квартиры решили удалить с фасада здания, так как не успели починить его к Чемпионату мира по футболу.объясняет начальник участка Юрий.Вот так просто: раз — и нет балкона. Елена еще должна сказать спасибо: чуткие рабочие уберегли ее от беды. Вдруг хозяйка по привычке все же ринулась бы пить кофеек на свежий воздух? Они заботливо приварили арматуру с внешней стороны балконной двери во избежание несчастных случаев. Так что созерцание вечерней столицы для москвички и ее домочадцев в ближайшее время будет несколько иным. Правда, женщина надеется, что ненадолго.— говорит историк советской архитектурыА дом 37 — это объект культурного наследия. А значит, здание ценное всеми своими деталями, и любое вмешательство во внешний облик, как правило, несет утрату его целостности.Не видя документов, сложно сказать, насколько аварийными были предыдущие балконы, но у нас есть множество примеров, когда любой сложности реставрации проводили буквально за неделю. Скорее всего, строители банально спешили.Если после мундиаля балконы не появятся, тут уже будет повод бить тревогу. Дело не только в архитектурном облике здания, но и в чисто меркантильных причинах: никто из БТИ паспортов жильцов эти площади не вычеркивал, и платить они за квадратные метры не перестанут.