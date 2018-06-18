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Жена Кобзона рассказала о его состоянии
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
«Хорошо, нормально здоровье», — заявила она телеканалу
Вопрос, дома или в больнице находится артист, она назвала бестактным и отвечать на него не стала.
«Всё по плану, всё в порядке», — добавила она.
Ранее, 18 июня, сайт телеканала
Кобзону в этом году исполнится 81 год. В 2005 году врачи диагностировали у него рак, певец перенес две операции и с 2009 года находится под постоянным наблюдением специалистов.
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Певец Иосиф Кобзон чувствует себя нормально. Об этом журналистам сообщила его супруга Нинель.
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