Жена Кобзона рассказала о его состоянии



Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

— заявила она телеканалуВопрос, дома или в больнице находится артист, она назвала бестактным и отвечать на него не стала.— добавила она.Ранее, 18 июня, сайт телеканаласообщил, чтолег на обследование в онкоцентр. Он обратился в больницу с жалобами на ухудшение самочувствия, и ему предложили госпитализацию. Сам артист подтвердил эти сведения. Помощница Кобзонасказала журналистам, что помещение в больницу было плановым иКобзону в этом году исполнится 81 год. В 2005 году врачи диагностировали у него рак, певец перенес две операции и с 2009 года находится под постоянным наблюдением специалистов.