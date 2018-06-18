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Жена Кобзона рассказала о его состоянии

18.06.2018 23:28 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певец Иосиф Кобзон чувствует себя нормально. Об этом журналистам сообщила его супруга Нинель.

«Хорошо, нормально здоровье», — заявила она телеканалу «360».

Вопрос, дома или в больнице находится артист, она назвала бестактным и отвечать на него не стала.

«Всё по плану, всё в порядке», — добавила она.

Ранее, 18 июня, сайт телеканала РЕН ТВ сообщил, что Иосиф Кобзон лег на обследование в онкоцентр. Он обратился в больницу с жалобами на ухудшение самочувствия, и ему предложили госпитализацию. Сам артист подтвердил эти сведения. Помощница Кобзона Варвара Виноградова сказала журналистам, что помещение в больницу было плановым и «нет оснований беспокоиться за жизнь Иосифа Давыдовича».

Кобзону в этом году исполнится 81 год. В 2005 году врачи диагностировали у него рак, певец перенес две операции и с 2009 года находится под постоянным наблюдением специалистов.

 
 
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Певец Иосиф Кобзон чувствует себя нормально. Об этом журналистам сообщила его супруга Нинель.
 
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