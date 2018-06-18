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В Барановичах в пруду-испарителе дождевой канализации дети обнаружили трупы местных жителей

18.06.2018 23:20 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Вчера днем в Барановичах по проспекту Советскому в пруду-испарителе дождевой канализации обнаружили трупы двух местных жителей — мужчины и женщины. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал:

— Труп женщины 1976 года рождения обнаружили гуляющие неподалеку дети. Об этом они сообщили в милицию. При извлечении тела из воды спасатели обнаружили и труп мужчины 1973 года рождения. Погибшие нигде не работали. Признаков насильственной смерти не обнаружено. На берегу остались их одежда и следы распития спиртного.

По неофициальной информации погибшие жили вместе и злоупотребляли спиртным.

 
 
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Вчера днем в Барановичах в пруду-испарителе дождевой канализации обнаружили трупы двух местных жителей.
 
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