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В Барановичах в пруду-испарителе дождевой канализации дети обнаружили трупы местных жителей
Иллюстративное фото
— Труп женщины 1976 года рождения обнаружили гуляющие неподалеку дети. Об этом они сообщили в милицию. При извлечении тела из воды спасатели обнаружили и труп мужчины 1973 года рождения. Погибшие нигде не работали. Признаков насильственной смерти не обнаружено. На берегу остались их одежда и следы распития спиртного.
По неофициальной информации погибшие жили вместе и злоупотребляли спиртным.
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Вчера днем в Барановичах в пруду-испарителе дождевой канализации обнаружили трупы двух местных жителей.
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