ЧМ-2018. Двигатель самолета, на котором сборная Саудовской Аравии летела в Ростов, загорелся в воздухе

Как сообщает Mirror, пилотам лайнера Airbus A319-100, который принадлежит российской авиакомпании, пришлось выполнять аварийную посадку. Сообщается, что пострадавших в этом происшествии нет. Двигатель загорелся из-за технической неисправности.





Сборная Саудовской Аравии 20 июня встретится в Ростове-на-Дону с командой Уругвая в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.



