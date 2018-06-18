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ЧМ-2018. Двигатель самолета, на котором сборная Саудовской Аравии летела в Ростов, загорелся в воздухе

18.06.2018 22:57 — Разное | Партизан  
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Двигатель самолета, на котором сборная Саудовской Аравии летела в Ростов-на-Дону, загорелся в воздухе.

Как сообщает Mirror, пилотам лайнера Airbus A319-100, который принадлежит российской авиакомпании, пришлось выполнять аварийную посадку. Сообщается, что пострадавших в этом происшествии нет. Двигатель загорелся из-за технической неисправности. 

Сборная Саудовской Аравии 20 июня встретится в Ростове-на-Дону с командой Уругвая в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

 
 
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Двигатель самолета, на котором сборная Саудовской Аравии летела в Ростов-на-Дону, загорелся в воздухе.
 
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