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ВОЗ расширяет список психических расстройств

18.06.2018 22:15 — Разное | Партизан  
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Международная классификация болезней (МКБ-11), которая должна быть утверждена на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2019 года, обнародована Всемирной организацией здравоохранения, сообщает РИА Новости.

Новый документ пересматривает существующую классификацию болезней, а также вводит новые медицинские стандарты и заболевания. Так, в частности, в МКБ-11 новым видом психического расстройства признается игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми. Однако для диагностирования болезни у человека в течение целого года должны наблюдаться признаки игрового расстройства, негативно влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.

В отдельный вид психических расстройств выделяется дисморфофобия, когда человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела. А также синдром нарушения целостности восприятия собственного тела — психическое расстройство, в результате которого в целом здоровые люди не могут принять собственное тело без ампутаций или увечий.

Также отдельный подраздел в проекте МКБ-11 отведен синдрому эмоционального выгорания (СЭВ), или переутомлению. В десятой версии классификации, переутомление рассматривалось как "фактор, влияющий на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения". В новой Классификации СЭВ помещен в раздел "Проблем, связанных с занятостью или отсутствием занятости" и описывается как физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой.

В МКБ-11 вводятся новые разделы. В частности, раздел, посвященный традиционной медицине, которая до этого никак не классифицировалась ВОЗ, и раздел сексуального здоровья. В него внесена, в том числе гендерная дисфория, или расстройство гендерной идентичности, когда человек не может полностью принять свой гендерный статус мужчины или женщины. Ранее гендерная дисфория в детском и подростковом возрасте рассматривалась медиками как психическое расстройство личности и поведения, равно как и другие расстройства гендерной идентичности. В МКБ-11 эти вопросы теперь будут связаны с сексуальным здоровьем человека, однако в проекте документа они пока находятся также и в разделе психических и поведенческих расстройств.

Поскольку МКБ-11 еще официально не принят, страны могут вносить в него свои поправки и замечания. Как отметили в беседе с РИА Новости представители ряда государств, вопрос об исключении гендерной идентичности из списка психических расстройств может вызвать большие разногласия. Взамен согласия на этот пункт, страны, к примеру, смогут потребовать оставить в разделе психических расстройств трансгендерность и интерсексуальность.

Новый МКБ-11 будет представлен на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2019 года для согласования всеми странами ВОЗ. идается, что после этого он должен вступить в силу с 1 января 2022 года.

 
 
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Международная классификация болезней (МКБ-11), которая должна быть утверждена на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2019 года, обнародована Всемирной...
 
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