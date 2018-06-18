tut.by , 18 июня суд отменил все ранее наложенные на руководителя взыскания, он должен получить от комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома средний заработок за время вынужденного прогула — более 8 тысяч рублей. Плюс еще 500 рублей моральной компенсации, 1100 рублей — компенсация за судебные издержки. Правда, это решение может быть обжаловано. Как информирует портал, 18 июня суд отменил все ранее наложенные на руководителя взыскания, он должен получить от комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома средний заработок за время вынужденного прогула — более 8 тысяч рублей. Плюс еще 500 рублей моральной компенсации, 1100 рублей — компенсация за судебные издержки. Правда, это решение может быть обжаловано.





Гидранович проработавший директором крупного предприятия почти 15 лет (а в общем на "Витьбе" он с 1990-го). Его подозревали в "злоупотреблении служебными полномочиями, совершенном должностным лицом из корысти, повлекшее причинение ущерба в крупном размере". На то время он был уже уволен (в начале декабря 2017-го) "за систематическое невыполнение без уважительных причин обязанностей, возложенных на него контрактом". Правоохранители утверждали, что в 2015-2017 годах руководитель использовал транспорт "Витьбы" в личных целях, незаконно получил 42 билета на "Славянский базар", не платил за хранение на территории предприятия собственной машины в течение трех недель. Всего речь шла о 5 эпизодах, потери оценивали в 8 тысяч рублей.





Задержание, однако, было недолгим — уголовное дело прекратили. Александр Гидранович пытался оспорить решение об увольнении через Октябрьский суд, но неудачно. Однако после того, как дело рассмотрела коллегия Витебского областного суда, его вернули в тот же районный суд, только уже другому судье. И Гидранович выиграл суд!