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Суд восстановил на работе директора "Витьбы", которого ранее задерживали и уволили
Суд Октябрьского района Витебска восстановил на работе директора кондитерской фабрики "Витьба" Александра Гидрановича, которого ранее уволили и даже задерживали.
Как информирует портал
Гидранович проработавший директором крупного предприятия почти 15 лет (а в общем на "Витьбе" он с 1990-го). Его подозревали в "злоупотреблении служебными полномочиями, совершенном должностным лицом из корысти, повлекшее причинение ущерба в крупном размере". На то время он был уже уволен (в начале декабря 2017-го) "за систематическое невыполнение без уважительных причин обязанностей, возложенных на него контрактом". Правоохранители утверждали, что в 2015-2017 годах руководитель использовал транспорт "Витьбы" в личных целях, незаконно получил 42 билета на "Славянский базар", не платил за хранение на территории предприятия собственной машины в течение трех недель. Всего речь шла о 5 эпизодах, потери оценивали в 8 тысяч рублей.
Задержание, однако, было недолгим — уголовное дело прекратили. Александр Гидранович пытался оспорить решение об увольнении через Октябрьский суд, но неудачно. Однако после того, как дело рассмотрела коллегия Витебского областного суда, его вернули в тот же районный суд, только уже другому судье. И Гидранович выиграл суд!
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Суд Октябрьского района Витебска восстановил на работе директора кондитерской фабрики "Витьба" Александра Гидрановича, которого ранее уволили и даже задерживали.
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