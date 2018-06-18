ОНТ . Женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Приговор 18 июня огласил суд Октябрьского района Минска (он еще может быть обжалован). Женщина будет его отбывать в колонии общего режима. Свою вину она признала частично, информирует телеканал





Уголовное дело было возбуждено летом прошлого года, когда клиенты фирмы не смогли выехать на отдых в Испанию, Черногорию, Болгарию, Грецию, Турцию. Выяснилось, что женщина использовала их деньги не по назначению (среди прочего, она посещала игровые клубы). Суд обязал руководителя турагентства компенсировать моральные и материальные убытки на общую сумму 280 тысяч рублей.