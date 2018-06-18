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Зятя короля Испании посадили в женскую тюрьму
В Испании Иньяки Урдангарин, который является мужем инфанты Кристины, прибыл в тюрьму, где ему предстоит провести примерно шесть лет.
Об этом сообщает El Confidencial.
Отмечается, что речь идет о женской тюрьме «Бриева», которая расположена в 100 км от столицы Испании. По данным газеты, в тюрьме есть отдельный корпус на пять камер, столовая, двор и камеры для свиданий. Признанный виновным в растрате Урдангарин будет отбывать наказание в специальном модуле для мужчин. Он сам выбрал эту тюрьму из 80 вариантов.
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В Испании Иньяки Урдангарин, который является мужем инфанты Кристины, прибыл в тюрьму, где ему предстоит провести примерно шесть лет.
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