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Зятя короля Испании посадили в женскую тюрьму

18.06.2018 21:32 — Разное | Партизан  
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В Испании Иньяки Урдангарин, который является мужем инфанты Кристины, прибыл в тюрьму, где ему предстоит провести примерно шесть лет.

Об этом сообщает  El Confidencial.

Отмечается, что речь идет о женской тюрьме «Бриева», которая расположена в 100 км от столицы Испании. По данным газеты, в тюрьме есть отдельный корпус на пять камер, столовая, двор и камеры для свиданий. Признанный виновным в растрате Урдангарин будет отбывать наказание в специальном модуле для мужчин. Он сам выбрал эту тюрьму из 80 вариантов.
 
 
Ссылка на источник 24
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В Испании Иньяки Урдангарин, который является мужем инфанты Кристины, прибыл в тюрьму, где ему предстоит провести примерно шесть лет.
 
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