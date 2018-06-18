ЧМ-2018: Бельгия одержала победу над Панамой

Игра группы G прошла на стадионе Фишт и завершилась победой бельгийцев 3:0.





Счет был открыт на 47-й минуте. Панамцы выбили подачу бельгийцев прочь от ворот, но мяч лег на ногу Дриесу Мертенсу, который не оставил шансов сопернику.





На 69-й минуте Лукаку эффектным ударом головы удвоил счет. Еще через 7 минут скоростная контратака бельгийцев, завершилась голом в ворота южноамериканцев. Лукаку во второй раз поразил ворота соперников.



